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栗子頭正夯 朴敘俊iG帳號超狂95萬按讚包 原來是這顆

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
朴敘俊在《梨泰院》中的表現讓他近期人氣大漲，配戴上萬寶龍包款的照片，更有多達95萬的超高按讚數。圖 / 翻攝自 ig @bn_sj2013。
朴敘俊在《梨泰院》中的表現讓他近期人氣大漲，配戴上萬寶龍包款的照片，更有多達95萬的超高按讚數。圖 / 翻攝自 ig @bn_sj2013。

正於Netflix熱播的韓劇《梨泰院》人氣大夯，朴敘俊近期人氣大漲，頻頻受到粉絲熱議。他在戲中飾演的主人翁「朴世路」設定為一個高中軼業、並因喪父之痛背負謀殺罪的前科犯。他立志白手起家，並以事業上的成就回擊害死父親的仇人，除精湛演技讓該劇成為演藝生涯最新人氣力作，可愛的「栗子頭」髮型更在網路竄紅，被網友改製為迷因哏圖。

隨著劇情開展，朴敘俊身上不經意配戴的精品商品也在眼尖影迷下逐漸被挖掘還原；像是戲裡手上傳承自父親的腕表便出自萬寶龍（Montblanc）明星傳承系列，就在戲中發揮關鍵角色、並在第十集劇情謎底揭曉。2019年夏天朴敘俊來台參加活動時也曾配戴同系列款式，十足展現品牌好友的真摯誠意。

此外，另個場景中則出現了使用義大利製雙層saffiano小牛皮製成的萬寶龍匠心系列後背包，表面並有萬寶龍經典的白色六芒星Logo，在朴敘俊個人instagram帳號曝光後，至今已累積高達95萬人次的超高按讚數！雖然這件包款為韓國限定款，但台灣另有同系列的黑色大型後背包與牛仔藍色的小型後背包，尺寸與顏色都有不同選擇。畢竟不是每個人打理栗子頭髮型都好看，但換一顆萬寶龍的實用質感好包？這就相對很「安全」。

《梨泰院》戲劇中朴敘俊配戴的萬寶龍明星傳承系列自動腕表，將在戲中具有關鍵意義。圖 / Montblanc提供。
《梨泰院》戲劇中朴敘俊配戴的萬寶龍明星傳承系列自動腕表，將在戲中具有關鍵意義。圖 / Montblanc提供。
雖然劇中使用的包款為韓國市場限定，但台灣另有牛仔藍小型後背包，除分類機能強，也可收納筆電。圖 / Montblanc提供。
雖然劇中使用的包款為韓國市場限定，但台灣另有牛仔藍小型後背包，除分類機能強，也可收納筆電。圖 / Montblanc提供。

髮型 義大利

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