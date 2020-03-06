3月女人我最大！閨蜜遊六福村5折 兩人999元

有多久沒和好姊妹、閨蜜們一起出遊了呢？迎接「國際婦女節」3月女人我最大，六福村主題遊樂園推優惠，凡是女性購票，即享3月限定Lady First優惠，原價單張999元門票，閨蜜雙人套票999元。

根據英國研究指出，「每周姊妹聚會可增加免疫力，閨蜜越常相聚，快樂指數就越高。」尤其現在最適合走出戶外，到六福村呼吸新鮮空氣、玩設施、看可愛動物。六福村行銷經理黃淑芳表示，迎接國際婦女節，整個3月女人我最大，凡是上六福村官網預購閨蜜雙人套票，兩人同行直接下殺5折999元(原價1998元)，女性現場購票也可享單張599元(原價999元)優惠。

六福村教閨蜜樂園玩樂攻略，第一站就和姊妹搭乘阿里巴巴與四十大盜旋轉木馬，邊玩邊聊天，還可以互拍網美照見證姊妹情，再挑戰刺激的笑傲飛鷹、大怒神，一起放聲尖叫釋放壓力，接著再到園區內知名「elite deli」烘焙坊小歇片刻，和姊妹享用精緻甜點、下午茶，在遊樂園裡共享甜蜜「食」光。

吃飽喝足建議逛逛動物園，搭乘蒸氣火車看可愛萌寵草食區動物，再搭猛獸巴士深度巡遊，近距離捕捉獅子閨蜜相互依偎、慵懶曬太陽的可愛萌樣。