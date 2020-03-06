新光三越餐廳美食foodpanda幫你送！限時加碼滿100元折30元
想要吃百貨公司裡的餐廳美食，叫外送又多了一項新選擇，foodpanda宣布全台新光三越上線，未來包括添好運、段純貞、一風堂、春水堂、PABLO半熟起司塔等上百間專櫃美食都可在foodpanda下單。3月透過foodpanda訂餐不僅全台天天免外送服務費，3月9日至4月8日間訂購新光三越美食並輸入指定優惠碼「SKM30」還可享消費滿100元現折30元優惠。
目前foodpanda合作的百貨包括ATT 4 FUN、SOGO、統一時代、誠品、京站及新加入的新光三越，提供超過400間百貨美食。根據foodpanda 2019年年度數據回顧，台灣人最愛的百貨美食街外送選擇第一名為美式炸物拼盤，日式豬排、小火鍋、精緻拌麵、滷肉飯等也榜上有名。
新光三越百貨加入foodpanda外送行列之後，添好運、段純貞、金子半之助、開飯川食堂、佐佐義、黃亞細肉骨茶、一風堂、春水堂、PABLO半熟起司塔等皆 foodpanda平台上線，不僅滿足想嘗鮮的饕客，也讓防疫期間想安心在家用餐的消費者有更多元的選擇。
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