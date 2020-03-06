H&M聯手加菲貓一起「厭世」 連歐弟、阿北都沒缺席

人氣歷久不衰的《加菲貓》，今年成為了H&M Divided系列的聯名對象。圖／H&M提供

人氣歷久不衰的《加菲貓》可說是厭世系漫畫的始祖，今年成為了H&M Divided系列的聯名對象，將主角加菲貓、寵物狗歐弟及主人阿北形象，運用魚設計細節中。而GU除了有「 哆啦A夢」的合作企劃之外，還替女孩們準備了 全新AND24LOVELY系列，零時差同步體驗日系少女風。

H&M Divided 2020亞洲時尚加菲貓合作系列主色調為青綠色、粉紫色、黑色及白色配上丹寧與格紋，打造俏皮休閒造型。這系列以粉嫩色系搭配時髦剪裁，如鵝黃色及粉紫色撞色條紋短版上衣襯搭牛仔褲，或是印有加菲貓淘氣圖案薄荷綠大學圓領衫配搭粉綠色格紋百褶短裙，，不可錯過的充滿趣味的美式漫畫風印刷深綠甯仔外套配上同色系工裝褲，更能成為眾人矚目焦點。然而合作系列的最大亮點仍是加菲貓與寵物狗歐弟及主人阿北之間的無厘頭互動圖案，加上校園感十足的設計細節，容易讓人一穿上就能感受到歡樂。

GU找來日本中學生中受歡迎的「NICOLA」雜誌專屬模特「林芽亞里」與「深尾Amu」演繹AND24LOVELY系列。圖／GU提供

另外，為了讓台灣女孩也能和日本時尚同步零時差，平價時尚品牌GU特別引進了以可愛風格著稱的AND24LOVELY系列，針對國、高中生的年齡來打造。還找來日本中學生中受歡迎的「NICOLA」雜誌專屬模特「林芽亞里」與「深尾Amu」演繹，運用淺紫、粉紅等的粉嫩色系，搭配經典黑、白的服飾單品，或是添加運用印花、格紋、挖肩、開岔等設計巧思，推出休閒上衣、Logo外套、短裙等，企圖在稚氣童裝與成熟女裝間取得平衡。

GU AND24LOVELY系列休閒連身裙790元。圖／GU提供