國際婦女節女力發威 當天戴Apple Watch運動得獨家獎章

以往經常被忽略的3月8日國際婦女節，近年因平權議題而越來越受關注。蘋果與Netflix皆趁此節日推出精選內容，讓用戶以更有意義的方式慶祝國際婦女節。

蘋果除了於App Store推出相關精選項目，在3月8日當天，全球Apple Watch使用者若完成20分鐘以上的步行、跑步或輪椅體能訓練，還可獲得獨家的「活動記錄」獎章以及可用於「訊息」的專屬動畫貼圖。Apple Podcasts也將推出名為「Inspiring Women」的全新精選集，收錄激勵女性的相關內容。

而Apple TV也盤點了令人印象深刻的女性主題影視作品，包括女導演鏡頭下的女性故事、令人難忘的女性角色，以及真實故事改編，包括《別告訴她》、《82年生的金智英》、《灼人秘密》，以及Apple Originals電影《荷拉的故事》，並透過精選合輯向影視行業台前幕後的不凡女性致敬。

Apple TV即日起更推出限時優惠活動，至3月12日止，「英雌本色」專區包括《黑魔女2》、《神力女超人》、《舞孃騙很大》、《愛·滿人間》等片，限時特價350元或更低；即日起至3月19日止，頂尖女性導演作品，包括《毀滅者》、《女權之聲：無懼年代》、《園長夫人：動物園的奇蹟》、《高年級實習生》、《親愛的小鬼們》、《幸福路上》等片，限時特價290元或更低。