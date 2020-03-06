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國際婦女節女力發威 當天戴Apple Watch運動得獨家獎章

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Netflix和聯合國婦女署推出名為「因為女力無窮」的Netflix特別片單。圖／Netflix提供
Netflix和聯合國婦女署推出名為「因為女力無窮」的Netflix特別片單。圖／Netflix提供

以往經常被忽略的3月8日國際婦女節，近年因平權議題而越來越受關注。蘋果與Netflix皆趁此節日推出精選內容，讓用戶以更有意義的方式慶祝國際婦女節。

蘋果除了於App Store推出相關精選項目，在3月8日當天，全球Apple Watch使用者若完成20分鐘以上的步行、跑步或輪椅體能訓練，還可獲得獨家的「活動記錄」獎章以及可用於「訊息」的專屬動畫貼圖。Apple Podcasts也將推出名為「Inspiring Women」的全新精選集，收錄激勵女性的相關內容。

而Apple TV也盤點了令人印象深刻的女性主題影視作品，包括女導演鏡頭下的女性故事、令人難忘的女性角色，以及真實故事改編，包括《別告訴她》、《82年生的金智英》、《灼人秘密》，以及Apple Originals電影《荷拉的故事》，並透過精選合輯向影視行業台前幕後的不凡女性致敬。

Apple TV即日起更推出限時優惠活動，至3月12日止，「英雌本色」專區包括《黑魔女2》、《神力女超人》、《舞孃騙很大》、《愛·滿人間》等片，限時特價350元或更低；即日起至3月19日止，頂尖女性導演作品，包括《毀滅者》、《女權之聲：無懼年代》、《園長夫人：動物園的奇蹟》、《高年級實習生》、《親愛的小鬼們》、《幸福路上》等片，限時特價290元或更低。

Netflix和聯合國婦女署（UN Women）則推出名為「因為女力無窮」（Because She Watched）的Netflix特別片單，由全球55位娛樂產業幕前與幕後的優秀女性創作者聯手策劃，透過多部精選影集、紀錄片和電影慶祝國際婦女節。只要至Netflix網站搜尋「因為女力無窮」（http://Netflix.com/BecauseSheWatched）即可立刻觀賞豐富內容，片單中的每部作品還會標上「XXX的婦女節推薦」字樣，方便會員一眼得知作品的推薦人。

Apple TV精選了多個令人印象深刻的女性主題影視作品特輯，並推出限時優惠活動。記者黃筱晴／攝影
Apple TV精選了多個令人印象深刻的女性主題影視作品特輯，並推出限時優惠活動。記者黃筱晴／攝影
國際婦女節當天，全球Apple Watch使用者若完成指定體能訓練，即可獲得獨家的「活動記錄」獎章以及可用於「訊息」的專屬動畫貼圖。圖／蘋果提供
國際婦女節當天，全球Apple Watch使用者若完成指定體能訓練，即可獲得獨家的「活動記錄」獎章以及可用於「訊息」的專屬動畫貼圖。圖／蘋果提供

婦女節 電影

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