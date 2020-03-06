HUAWEI FreeBuds 3真無線藍牙降噪耳機3/20開賣！還有可穿在鞋上的智慧手環

擺脫「線」制的真無線藍牙耳機時下正夯，除了AirPods系列、Samsung Galaxy Bud＋、Sony WF-H800 、小米之外，華為HUAWEI FreeBuds 3也預計將於3月20日在台上市，不僅是全球首款主動式降噪的半入耳式耳機，更曾拿下9大權威科技外媒最佳產品大獎「Best Of IFA 2019」，3月20日至3月31日於指定通路購買HUAWEI FreeBuds 3可享折價500元，期間限定優惠價4,490元。

HUAWEI FreeBuds 3創新採用「骨聲紋」通話降噪技術，捕捉純淨的人聲振動並進行加強，讓對方聽得更清晰，專利麥克風管道設計在騎行或跑步時依然能保持順暢通話；主動式降噪透過耳機收集環境噪音並進行處理，生成負向的環境噪音藉由喇叭播放到耳道，與外界的正向環境噪音抵消，留下正常的音源，兼具舒適佩戴與安靜聆聽。HUAWEI FreeBuds 3也搭載HUAWEI快速充電技術，耳機搭配充電盒可使用約20小時，共推出碳晶黑、陶瓷白2色，建議售價4,990元。

同時華為也推出HUAWEI WATCH GT 2 46mm與42mm、HUAWEI Band 4、HUAWEI Band 4e等4款穿戴裝置，其中全新升級的HUAWEI WATCH GT 2具備15項室內戶外運動模式，並搭載TruSeen 3.5心率監測等健康管理功能，46mm款在典型使用場景下能達到2周超長續航 ，並能使用藍牙通話10小時，42mm也能達到一周續航力。

HUAWEI Watch GT2 46mm曜石黑售價6,490元、砂礫棕售價6,990元，HUAWEI Watch GT2 42mm湖光青售價5,990元，3月20日至3月31日於指定通路購買可享折價500元優惠；活動期間於華為品牌店同時購買HUAWEI WATCH GT2及HUAWEI FreeBuds 3，除了享有單品折價優惠之外，限量加贈HUAWEI 40W 12,000mAh超級快充行動電源，送完為止。