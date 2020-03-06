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台中寶鴻堂推「模擬飛行機艙」 明日開放登機

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬國表（IWC）曾推出多個與飛行主題緊密連結的經典款式，皆在本次表展中完整呈現。圖 / 台中寶鴻堂提供。
萬國表（IWC）曾推出多個與飛行主題緊密連結的經典款式，皆在本次表展中完整呈現。圖 / 台中寶鴻堂提供。

越是艱困的時刻，越發需要有人挺身而出、逆風高飛。萬國表（IWC）與台中寶鴻堂聯手合作，推出為期一周的限定表展。主題鎖定飛行腕表，並展出包含經典的噴火戰機、大飛行員系列、小王子聖艾修伯里系列等數十只腕表，店內並大手筆構建出專業的模擬飛行機艙，讓消費者從五感真切體驗，屬於翱翔青天的熱血沸騰。

本次表展籌備時間長達一年，由於鎖定台中的實力客群，IWC除將地板改裝成飛行跑道，現場更組裝起專業的模擬飛行機艙，將空中巴士A321 Neo駕駛艙移入室內，單安裝、校正，便花去長達六小時間，十足費工。場邊更備有藍、綠二色的飛行夾克，再請來退役飛行員擔當的專業教官教授飛行課程：從桃園飛到松山機場，共20分鐘，途中經過台北101。每天下午各有6-8個名額不等，不僅讓台中的貴客感受飛行體驗，也深刻體現IWC的品牌精神。據了解，這是IWC首度在台灣使用飛行模擬器，同時坊間的專業飛行課程60分鐘便要價約4,800元，也令不少貴戶踴躍預約體驗。

除此之外，現場並陳列大量復刻版Pilot飛行員腕表，並講述聖艾西伯里與小王子的故事、IWC經典「馬克系列」的由來，讓人完整了解IWC與飛行表的緊密連結；而多款限量表款如限量1,000只、綠色金屬表面的噴火戰機腕表，黑色陶瓷表殼、藍色表面的Pilot飛行員腕表，以及罕見的大飛行員「右腕」限量版雙色計時碼表，都讓本次表展堪稱2020上半年最富樂趣的軍事主題腕表展會。展會時間將從明日三月7日（周六）開始，並至三月13日（周五）為止，每日專業飛行課程則採完全預約制，少量開放。

【IWC台中寶鴻堂飛行表特展】

地址：台中市南屯區五權西路二段222號

電話：04-2475-3868

被暱稱為「大飛」的大飛行員系列計時碼錶「右腕」特別版（Ref.IW501012），除46.2毫米的尺寸展現十足「存在感」，左冠的特殊形式與雙色表面，更讓這枚限量250只的腕表頗具賞玩之樂。圖 / IWC提供。
被暱稱為「大飛」的大飛行員系列計時碼錶「右腕」特別版（Ref.IW501012），除46.2毫米的尺寸展現十足「存在感」，左冠的特殊形式與雙色表面，更讓這枚限量250只的腕表頗具賞玩之樂。圖 / IWC提供。
IWC，飛行員系列藍天使限量計時碼表（Ref.IW389008），除與美國海軍藍天使特技飛行隊聯名，黑色陶瓷表殼搭配藍色表面的特殊配色，在軍事氛圍中散發斯文氣質。36萬9,000元。圖 / IWC提供。
IWC，飛行員系列藍天使限量計時碼表（Ref.IW389008），除與美國海軍藍天使特技飛行隊聯名，黑色陶瓷表殼搭配藍色表面的特殊配色，在軍事氛圍中散發斯文氣質。36萬9,000元。圖 / IWC提供。
全世界限量1,000只的飛行員系列Racing Green計時碼表（Ref.IW377726），少見的金屬綠色光芒，靈感來自英國經典的跑車綠色，19萬5,000元。圖 / IWC提供。
全世界限量1,000只的飛行員系列Racing Green計時碼表（Ref.IW377726），少見的金屬綠色光芒，靈感來自英國經典的跑車綠色，19萬5,000元。圖 / IWC提供。
模擬艙還原了空中巴士A321 Neo駕駛艙的真實比例，單組裝、調校便花去六小時時間，十足逼真、耗時。圖 / 台中寶鴻堂提供。
模擬艙還原了空中巴士A321 Neo駕駛艙的真實比例，單組裝、調校便花去六小時時間，十足逼真、耗時。圖 / 台中寶鴻堂提供。
軍事風格中，飛行表始終都是收藏家樂此不疲的熱門主題。圖 / 台中寶鴻堂提供。
軍事風格中，飛行表始終都是收藏家樂此不疲的熱門主題。圖 / 台中寶鴻堂提供。

腕表 戰機 空中巴士 品牌

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