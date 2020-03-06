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高富帥就是這香氣！ CELINE高級訂製香水終於上市

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
CELINE高級訂製香水今起於台灣上市，共有11款，其中2款預計之後上市。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE高級訂製香水今起於台灣上市，共有11款，其中2款預計之後上市。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

去年8月底CELINE就發表高級訂製香水即將上市，等了半年多，終於自今天起在微風廣場專門店首賣，總共11款中性香水、目前上市9款，還有2款白晝系列的詩人藍波（RIMBAUD）、森林思境（BOIS DORMANT），預計在2020年上市，但按照藝術總監Hedi Slimane的個性，何時發表則相當難預測。

除了瓶身綻放精工之美，CELINE全新「高級訂製香水系列（HAUTE PARFUMERIE）」由藝術總監Hedi Slimane親自打造，香調確有其獨到之處，身為2004年Christian Dior香水屋的創始者，他為CELINE開創奢華嶄新的香氛嗅覺旅程，分為白晝、夜幕系列，前者包括優雅巡遊（PARADE）、聖日耳曼德佩（SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS）、巴黎之境（DANS PARIS）、法魅古龍水（COLOGNE FRANÇAISE）、肌膚之親（LA PEAU NUE）、加州之泉（EAU DE CALIFORNIE）；夜幕系列則是黑領時尚（BLACK TIE）、夜行動物（REPTILE）、巴黎夜生活（NIGHTCLUBBING），極簡風格的玻璃瓶身體現法式玻璃工藝，如稜鏡般的側波紋與炫黑的頂蓋，烘托出十七世紀後期極簡主義的美學。

之中的REPTILE，是夜行動物、或譯爬行動物，以雪松、胡椒、樹苔、皮革、麝香組成，靈感來自Hedi Slimane拍攝過的歌手Iggy Pop、Keith Richards以及已逝的搖滾樂手Lou Reed等，Hedi Slimane以這瓶REPTILE香水向他們的灑脫、陰沉怪誕等特殊個人魅力致敬，REPTILE的氣味相當獨樹一格，偏向「高富帥」，是相當洗鍊、有品味、氣質出眾的香調；而PARADE則是有貴公子的優雅，佛手柑、橙花、香根草、麝香、橡木苔相當百搭，並且散發愉悅氣息；COLOGNE FRANÇAISE則源於Hedi Slimane有將古龍水倒進泡澡水的習慣，以橙花、無花果樹、白鳶尾脂、樹苔、麝香等帶來清新海洋的調性。CELINE全新高級訂製香水系列售價100ml是7,100元、200ml是10,500元，目前於復興微風廣場形象概念專賣店銷售。

NIGHTCLUBBING巴黎夜生活高級訂製香水，香調為白松香、白鳶尾脂、廣藿香、樹苔、香草、麝香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
NIGHTCLUBBING巴黎夜生活高級訂製香水，香調為白松香、白鳶尾脂、廣藿香、樹苔、香草、麝香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
PARADE優雅巡遊高級訂製香水，香調為佛手柑、橙花、香根草、麝香、橡木苔。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
PARADE優雅巡遊高級訂製香水，香調為佛手柑、橙花、香根草、麝香、橡木苔。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE夜行動物，香調是雪松、胡椒、樹苔、皮革、麝香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE夜行動物，香調是雪松、胡椒、樹苔、皮革、麝香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE肌膚之親，香調為佛手柑、玫瑰原精、白鳶尾脂、大米粉、香根草。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE肌膚之親，香調為佛手柑、玫瑰原精、白鳶尾脂、大米粉、香根草。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
DANS PARIS巴黎之境高級訂製香水，香調是佛手柑、芫荽籽、月桂花、麝香、香草。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
DANS PARIS巴黎之境高級訂製香水，香調是佛手柑、芫荽籽、月桂花、麝香、香草。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
首間「CELINE高級香水專賣店」於2019年11月在巴黎聖奧諾雷路開幕。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
首間「CELINE高級香水專賣店」於2019年11月在巴黎聖奧諾雷路開幕。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE高級訂製香水的瓶身在光線折射下，綻放精工之美。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE高級訂製香水的瓶身在光線折射下，綻放精工之美。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACK TIE黑領時尚高級訂製香水，香調為白鳶尾脂、雪松、樹苔、香草、麝香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACK TIE黑領時尚高級訂製香水，香調為白鳶尾脂、雪松、樹苔、香草、麝香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
COLOGNE FRANÇAISE法魅古龍水，香調是橙花、無花果樹、白鳶尾脂、樹苔、麝香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
COLOGNE FRANÇAISE法魅古龍水，香調是橙花、無花果樹、白鳶尾脂、樹苔、麝香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE高級訂製香水今起於台灣上市。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE高級訂製香水今起於台灣上市。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS聖日耳曼德佩高級訂製香水，香調為橙花、苦橙葉、白鳶尾脂、天芥菜、香草。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS聖日耳曼德佩高級訂製香水，香調為橙花、苦橙葉、白鳶尾脂、天芥菜、香草。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE加州之泉，香調是佛手柑、白鳶尾脂、秘魯聖木、樹苔、廣藿香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE加州之泉，香調是佛手柑、白鳶尾脂、秘魯聖木、樹苔、廣藿香。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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