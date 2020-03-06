高富帥就是這香氣！ CELINE高級訂製香水終於上市

去年8月底CELINE就發表高級訂製香水即將上市，等了半年多，終於自今天起在微風廣場專門店首賣，總共11款中性香水、目前上市9款，還有2款白晝系列的詩人藍波（RIMBAUD）、森林思境（BOIS DORMANT），預計在2020年上市，但按照藝術總監Hedi Slimane的個性，何時發表則相當難預測。

除了瓶身綻放精工之美，CELINE全新「高級訂製香水系列（HAUTE PARFUMERIE）」由藝術總監Hedi Slimane親自打造，香調確有其獨到之處，身為2004年Christian Dior香水屋的創始者，他為CELINE開創奢華嶄新的香氛嗅覺旅程，分為白晝、夜幕系列，前者包括優雅巡遊（PARADE）、聖日耳曼德佩（SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS）、巴黎之境（DANS PARIS）、法魅古龍水（COLOGNE FRANÇAISE）、肌膚之親（LA PEAU NUE）、加州之泉（EAU DE CALIFORNIE）；夜幕系列則是黑領時尚（BLACK TIE）、夜行動物（REPTILE）、巴黎夜生活（NIGHTCLUBBING），極簡風格的玻璃瓶身體現法式玻璃工藝，如稜鏡般的側波紋與炫黑的頂蓋，烘托出十七世紀後期極簡主義的美學。