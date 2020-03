高富帥就是這香氣！ CELINE高級訂製香水終於上市

去年8月底CELINE就發表高級訂製香水即將上市,等了半年多,終於自今天起在微風廣場專門店首賣,總共11款中性香水、目前上市9款,還有2款白晝系列的詩人藍波(RIMBAUD)、森林思境(BOIS DORMANT),預計在2020年上市,但按照藝術總監Hedi Slimane的個性,何時發表則相當難預測。

除了瓶身綻放精工之美,CELINE全新「高級訂製香水系列(HAUTE PARFUMERIE)」由藝術總監Hedi Slimane親自打造,香調確有其獨到之處,身為2004年Christian Dior香水屋的創始者,他為CELINE開創奢華嶄新的香氛嗅覺旅程,分為白晝、夜幕系列,前者包括優雅巡遊(PARADE)、聖日耳曼德佩(SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS)、巴黎之境(DANS PARIS)、法魅古龍水(COLOGNE FRANÇAISE)、肌膚之親(LA PEAU NUE)、加州之泉(EAU DE CALIFORNIE);夜幕系列則是黑領時尚(BLACK TIE)、夜行動物(REPTILE)、巴黎夜生活(NIGHTCLUBBING),極簡風格的玻璃瓶身體現法式玻璃工藝,如稜鏡般的側波紋與炫黑的頂蓋,烘托出十七世紀後期極簡主義的美學。