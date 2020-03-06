高富帥就是這香氣！ CELINE高級訂製香水終於上市
去年8月底CELINE就發表高級訂製香水即將上市，等了半年多，終於自今天起在微風廣場專門店首賣，總共11款中性香水、目前上市9款，還有2款白晝系列的詩人藍波（RIMBAUD）、森林思境（BOIS DORMANT），預計在2020年上市，但按照藝術總監Hedi Slimane的個性，何時發表則相當難預測。
除了瓶身綻放精工之美，CELINE全新「高級訂製香水系列（HAUTE PARFUMERIE）」由藝術總監Hedi Slimane親自打造，香調確有其獨到之處，身為2004年Christian Dior香水屋的創始者，他為CELINE開創奢華嶄新的香氛嗅覺旅程，分為白晝、夜幕系列，前者包括優雅巡遊（PARADE）、聖日耳曼德佩（SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS）、巴黎之境（DANS PARIS）、法魅古龍水（COLOGNE FRANÇAISE）、肌膚之親（LA PEAU NUE）、加州之泉（EAU DE CALIFORNIE）；夜幕系列則是黑領時尚（BLACK TIE）、夜行動物（REPTILE）、巴黎夜生活（NIGHTCLUBBING），極簡風格的玻璃瓶身體現法式玻璃工藝，如稜鏡般的側波紋與炫黑的頂蓋，烘托出十七世紀後期極簡主義的美學。
之中的REPTILE，是夜行動物、或譯爬行動物，以雪松、胡椒、樹苔、皮革、麝香組成，靈感來自Hedi Slimane拍攝過的歌手Iggy Pop、Keith Richards以及已逝的搖滾樂手Lou Reed等，Hedi Slimane以這瓶REPTILE香水向他們的灑脫、陰沉怪誕等特殊個人魅力致敬，REPTILE的氣味相當獨樹一格，偏向「高富帥」，是相當洗鍊、有品味、氣質出眾的香調；而PARADE則是有貴公子的優雅，佛手柑、橙花、香根草、麝香、橡木苔相當百搭，並且散發愉悅氣息；COLOGNE FRANÇAISE則源於Hedi Slimane有將古龍水倒進泡澡水的習慣，以橙花、無花果樹、白鳶尾脂、樹苔、麝香等帶來清新海洋的調性。CELINE全新高級訂製香水系列售價100ml是7,100元、200ml是10,500元，目前於復興微風廣場形象概念專賣店銷售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言