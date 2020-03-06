每日限量100名！萊爾富會員集點加購「迪士尼復古藍牙音響」4款都萌翻

迪士尼粉又有新貨要衝了！萊爾富Hi－Life VIP會員App推出4款迪士尼復古藍牙音響，共有米奇、米妮、史迪奇、小熊維尼等4款，糖果系鮮豔配色與可愛的卡通角色公仔與圖案讓人心情大好，可插SD卡或USB播放，還能收聽廣播，3月10日前萊爾富會員憑200 Hi點加價885元起就可兌換一款，每日限量100名換完為止。

隨著3月8日國際婦女節、母親節陸續到來，萊爾富推出寵愛女人系列活動優惠，集結門市、線上App、專刊預購三管齊下，即日起至5月31日在全台萊爾富門市購買「一之軒時光圓舞曲」、「微笑的樹手作年輪蛋糕」、「復興空廚香草蜂蜜蛋糕」等任1款，加光泉鮮乳936ml系列全脂、低脂、果汁、巧克力、麥芽等任1款，可享組合優惠價255元，其中「一之軒時光圓舞曲」將於3月24日開賣。Hi-Life VIP會員App即日起至5月17日可憑200 Hi點加179元的超值優惠價購買指定蛋糕。

萊爾富雲端超商App主打點數優惠，即日起至3月10日在跨店兌換區購買商品並於指定期限內兌完整組，再加碼送3,388 Hi點。