聽新聞
test
0:00 / 0:00
每日限量100名！萊爾富會員集點加購「迪士尼復古藍牙音響」4款都萌翻
迪士尼粉又有新貨要衝了！萊爾富Hi－Life VIP會員App推出4款迪士尼復古藍牙音響，共有米奇、米妮、史迪奇、小熊維尼等4款，糖果系鮮豔配色與可愛的卡通角色公仔與圖案讓人心情大好，可插SD卡或USB播放，還能收聽廣播，3月10日前萊爾富會員憑200 Hi點加價885元起就可兌換一款，每日限量100名換完為止。
隨著3月8日國際婦女節、母親節陸續到來，萊爾富推出寵愛女人系列活動優惠，集結門市、線上App、專刊預購三管齊下，即日起至5月31日在全台萊爾富門市購買「一之軒時光圓舞曲」、「微笑的樹手作年輪蛋糕」、「復興空廚香草蜂蜜蛋糕」等任1款，加光泉鮮乳936ml系列全脂、低脂、果汁、巧克力、麥芽等任1款，可享組合優惠價255元，其中「一之軒時光圓舞曲」將於3月24日開賣。Hi-Life VIP會員App即日起至5月17日可憑200 Hi點加179元的超值優惠價購買指定蛋糕。
萊爾富雲端超商App主打點數優惠，即日起至3月10日在跨店兌換區購買商品並於指定期限內兌完整組，再加碼送3,388 Hi點。
即日起至5月3日萊爾富推出「甜蜜午茶時光」母親節預購專刊，精選超過百項商品，包括人氣團購甜點連珍經典手工芋泥球＋雪露或烤布丁組合、融合古早與新創的樂樂甜點蘭姆葡萄蛋糕捲、超商獨家的一之軒浪漫伯爵蛋糕、芋泥控必吃的樂凡經典紫芋蛋糕等，會員使用HiPay支付消費可享消費1元2倍點數回饋，指定商品最高加贈5,000 Hi點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言