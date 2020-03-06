快訊

劉真驚傳凌晨過世 北榮「嚴正駁斥」

普通病房爆滿！南韓大邱的病床救命危機

柔焦隔離霜選對這二色 輕鬆創造肌膚血色感與亮澤度

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
RMK人氣商品「柔焦隔離霜 N」2020年春天推出全新限定二色，一款是可以透出淡淡血色感的粉紅色調，另一款則是會綻放珠光亮澤賦予肌膚光澤感的白色調，皆能打造出白裡透紅的亮澤陶瓷肌。 圖／RMK提供
RMK人氣商品「柔焦隔離霜 N」2020年春天推出全新限定二色，一款是可以透出淡淡血色感的粉紅色調，另一款則是會綻放珠光亮澤賦予肌膚光澤感的白色調，皆能打造出白裡透紅的亮澤陶瓷肌。 圖／RMK提供

RMK人氣商品「柔焦隔離霜 N」2020年春天推出全新限定二色，一款是可以透出淡淡血色感的粉紅色調，另一款則是會綻放珠光亮澤賦予肌膚光澤感的白色調，皆能打造出白裡透紅的亮澤陶瓷肌。

除了全新限定二色外，RMK「柔焦隔離霜 N」也有長銷多年的經典三色。包括：「透明色」 適合任何膚色，可透出原生膚質的同時提升肌膚的透明感。「象牙色」 適合明亮膚色者，可調理出更具輕柔透亮的膚況。「自然褐」適合追求自然妝感者，可呈現無暗沉具透明感的肌膚。建議可依據想要的妝容和膚色的搭配，挑選適合自己的色選。

至於RMK「柔焦隔離霜 N」的使用方式，則是取約珍珠粒大小於手心，使用中指與無名指的指腹部位，如同塗抹一層薄透的薄膜般，由臉部的內側往外側均勻的延展。而鼻翼等等特別是在意的毛孔部位，則是使用無名指等指腹部位，輕柔的畫圓延展塗抹。

RMK「柔焦隔離霜 N」除了能遮瑕毛孔部位，打造光滑美肌，亦能提升肌膚的潤澤度讓持妝度加倍，主要在於它添加3種不同形狀和尺寸大小各異的半透明粉體，能服貼肌膚各凹凸處，讓肌膚的毛孔不明顯。

而帶粉霧感的乳霜狀質地，則猶如一層澄淨透明感的薄膜般輕柔包裹住肌膚，且蘊含優越的高保濕效果的玻尿酸之外，亦添加絹絲菁華、鼠尾草精華以及能緊緻肌膚的迷迭香菁華…等護膚成分。

RMK「柔焦隔離霜 N」除了能遮瑕毛孔部位，打造光滑美肌，亦能提升肌膚的潤澤度讓持妝度加倍。 圖／RMK提供
RMK「柔焦隔離霜 N」除了能遮瑕毛孔部位，打造光滑美肌，亦能提升肌膚的潤澤度讓持妝度加倍。 圖／RMK提供

象牙

延伸閱讀

在家敷面膜也能抽中BMW！盤點近期超狂＋好康面膜

透過頭皮顏色區分 選擇不同髮品解決三千煩惱絲

捧不紅的「景甜」臉上卻散發女神光！靠洗臉5步驟養肌

緊守防疫戰線 繽紛柔珠乾洗手在媽咪寶貝界超人氣

相關新聞

台中寶鴻堂推「模擬飛行機艙」 明日開放登機

越是艱困的時刻，越發需要有人挺身而出、逆風高飛。萬國表（IWC）與台中寶鴻堂聯手合作，推出為期一周的限定表展。主題鎖定飛...

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

高富帥就是這香氣！ CELINE高級訂製香水終於上市

去年8月底CELINE就發表高級訂製香水即將上市，等了半年多，終於自今天起在微風廣場專門店首賣，總共11款中性香水、目前...

每日限量100名！萊爾富會員集點加購「迪士尼復古藍牙音響」4款都萌翻

迪士尼粉又有新貨要衝了！萊爾富Hi－Life VIP會員App推出4款迪士尼復古藍牙音響，共有米奇、米妮、史迪奇、小熊維...

櫻桃紅、羅蘭紫色太美！7-11「法國Lipault時尚精品包集點」3/11限量開跑

你手邊還有7－ELEVEN的利曼8大車隊點數、卻又不知道能兌換什麼嗎？ 7－ELEVEN首次祭出法國Lipault時尚精...

洗完頭狂掉頭髮怎麼辦？吹髮前4步驟擦對髮油護髮

對於女性來說，每次洗完頭髮，先是浴室排水孔中塞滿掉落的頭髮，之後吹完頭髮後，地上同樣是滿滿的頭髮，總是擔心髮量變少，該怎...

LV史上第一支香水時隔93年復活了 Heures d'Absence奔向格拉斯花園

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）第11支女性香水誕生，並以此向1927年品牌的首款Heures d'Ab...

U值媒／活在這個社會裡倍感痛苦嗎？

你覺得活在這個社會裡倍感痛苦嗎？你覺得你很努力的生活，但總有東西壓的你喘不過氣嗎？又或者夜深人靜裡回顧白日的生活你總有說不出的嘔氣？或許你該看看這部1997年的黑澤清天才之作《X聖治》因為在這部作品裡，本來活在重重限制中的人，都獲得了解放，於是一起又一起駭人聽聞的社會案件出現了。

MUJI無印良品9度降價 這項熱賣品變得比日本還便宜！

MUJI無印良品愛用者最想聽到的消息，莫過I無印良品又有商品降價了，無印良品自2015年後第9次降價，降幅平均12％。新...

疫情衝擊住房率慘 五星飯店想到沒招亮出這張「王牌」

新冠肺炎疫情衝擊嚴重，飯店業生意慘淡，想到快沒招了。繼推出飯店便當、外帶外送飯店美食後，現在再打出「提早入住，延後退房」...

U值媒／取代細砂糖的健康早餐提案

法式吐司是很多人喜歡的早餐選項，雖然蛋奶糖的經典風味挺好，不過偶爾換換口味，感覺也很新鮮呀！這次以桑菊飲濃縮液取代細砂糖，讓法式吐司多了份桑葚的美妙果酸，而且桑葚、菊花與決明子都是養顏好食材，捨棄了精緻細砂糖，也讓愛心早餐變得更健康了！♥

混血男神丹尼爾拍帥氣大片 自招「不能夠想像沒有TUMI後背包的日子」

今年40歲的韓裔美籍男星丹尼爾（DANIEL HENNEY）混血的俊美外貌，讓他從年輕開始就是許多人的夢想情人對象。而擅...

熱門新聞

獨／30年的回憶掰掰！高雄「渝香園」3月底熄燈

疫情衝擊住房率慘 五星飯店想到沒招亮出這張「王牌」

下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

張綱維欠薪3個月確定大量解雇 5月24日生效解雇528人

沒事別到醫院…疫情使診所業績砍半疾呼「撐不住了」

政院研擬「口罩實名制2.0」 最快下周四上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。