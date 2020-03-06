柔焦隔離霜選對這二色 輕鬆創造肌膚血色感與亮澤度

RMK人氣商品「柔焦隔離霜 N」2020年春天推出全新限定二色，一款是可以透出淡淡血色感的粉紅色調，另一款則是會綻放珠光亮澤賦予肌膚光澤感的白色調，皆能打造出白裡透紅的亮澤陶瓷肌。

除了全新限定二色外，RMK「柔焦隔離霜 N」也有長銷多年的經典三色。包括：「透明色」 適合任何膚色，可透出原生膚質的同時提升肌膚的透明感。「象牙色」 適合明亮膚色者，可調理出更具輕柔透亮的膚況。「自然褐」適合追求自然妝感者，可呈現無暗沉具透明感的肌膚。建議可依據想要的妝容和膚色的搭配，挑選適合自己的色選。

至於RMK「柔焦隔離霜 N」的使用方式，則是取約珍珠粒大小於手心，使用中指與無名指的指腹部位，如同塗抹一層薄透的薄膜般，由臉部的內側往外側均勻的延展。而鼻翼等等特別是在意的毛孔部位，則是使用無名指等指腹部位，輕柔的畫圓延展塗抹。

RMK「柔焦隔離霜 N」除了能遮瑕毛孔部位，打造光滑美肌，亦能提升肌膚的潤澤度讓持妝度加倍，主要在於它添加3種不同形狀和尺寸大小各異的半透明粉體，能服貼肌膚各凹凸處，讓肌膚的毛孔不明顯。