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櫻桃紅、羅蘭紫色太美！7-11「法國Lipault時尚精品包集點」3/11限量開跑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN首次祭出法國Lipault時尚精品包限量集點活動，3月11日下午3點起開放限量預購。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN首次祭出法國Lipault時尚精品包限量集點活動，3月11日下午3點起開放限量預購。圖／7－ELEVEN提供

你手邊還有7－ELEVEN的利曼8大車隊點數、卻又不知道能兌換什麼嗎？ 7－ELEVEN首次祭出法國Lipault時尚精品包限量集點活動，3月11日下午3點起開放限量預購，共有托特包、電腦包兩款，而且還有搶眼的櫻桃紅、紫羅蘭色，實用又時髦，集點加購價低於市價4折，不論是OL或學生都值得衝一波！

法國Lipault精品包以鮮豔的色彩及輕量化的設計著名，使用高質感超耐磨強化尼龍，簡潔輕巧造型兼具功能性及時尚感。簡潔而輕巧敏捷的造型深得商務人士的喜愛。

7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的法國Lipault時尚托特包，輕量設計重量僅有350g，超耐磨強化尼龍耐用且防潑水，拉鍊式大開口超好裝，內附3個多功能口袋方便收納，可肩背或手提，推出海軍藍、櫻桃紅、羅蘭紫等3色，市價2,800元、集滿6點＋799元可加購一款，約2.8折就能入手，限量共7,000個。

同樣是輕量設計的Lipault時尚電腦包，重量僅有310g，超耐磨強化尼龍耐用且防潑水，可放15吋筆電，附肩背帶可提可背，雙開拉鍊更容易拿取，內有3個多功能口袋，共推出曜岩黑、海軍藍、櫻桃紅、羅蘭紫等4色，市價2,300元、集滿6點＋799元可加購一款，約市價的3.5折，限量共3,000個。

7－ELEVEN首次祭出法國Lipault時尚精品包限量集點活動，3月11日下午3點起開放限量預購。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN首次祭出法國Lipault時尚精品包限量集點活動，3月11日下午3點起開放限量預購。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的法國Lipault時尚托特包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價2.8折，共3色、限量共7,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的法國Lipault時尚托特包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價2.8折，共3色、限量共7,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的Lipault時尚電腦包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價3.5折，共4色、限量共3,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的Lipault時尚電腦包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價3.5折，共4色、限量共3,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的法國Lipault時尚托特包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價2.8折，共3色、限量共7,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的法國Lipault時尚托特包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價2.8折，共3色、限量共7,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的Lipault時尚電腦包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價3.5折，共4色、限量共3,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的Lipault時尚電腦包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價3.5折，共4色、限量共3,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的Lipault時尚電腦包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價3.5折，共4色、限量共3,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的Lipault時尚電腦包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價3.5折，共4色、限量共3,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN首次祭出法國Lipault時尚精品包限量集點活動，3月11日下午3點起開放限量預購。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN首次祭出法國Lipault時尚精品包限量集點活動，3月11日下午3點起開放限量預購。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的法國Lipault時尚托特包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價2.8折，共3色、限量共7,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的法國Lipault時尚托特包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價2.8折，共3色、限量共7,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的Lipault時尚電腦包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價3.5折，共4色、限量共3,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日下午3點起開放限量預購的Lipault時尚電腦包，集滿6點＋799元可加購一款、約市價3.5折，共4色、限量共3,000個。圖／7－ELEVEN提供

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