洗完頭狂掉頭髮怎麼辦？吹髮前，做4步驟擦對髮油護髮

對於女性來說，每次洗完頭髮，先是浴室排水孔中塞滿掉落的頭髮，之後吹完頭髮後，地上同樣是滿滿的頭髮，總是擔心髮量變少，該怎麼辦呢？其實從洗完頭要吹頭髮間，有些步驟不能省略，可以讓頭髮更健康，不易掉髮，能夠維持髮量。

步驟一、洗完頭後，按壓吸收頭髮水分

不少女生，洗完頭髮後，就用毛巾擦一擦頭髮，就開始吹乾，這樣會傷害頭髮，使毛麟片受損，導致斷髮打結，最好的做法是，用能吸水的毛巾，包起頭髮，輕輕按壓吸乾水份，不要滴水即可。

步驟二、可以先使用護髮油

頭髮上過多水分吸乾後，別急著吹頭髮，可以先用護髮油，滋潤頭髮，但擦的時候，要先滴在手上，於掌心搓開精油後，再抹上頭髮，不過要記得避開髮根，強化頭髮的滋潤度。

步驟三、吹髮的乾燥度

不管是冬天或夏天，吹頭髮時，頭髮不要吹到全乾，約莫7至8成乾即可，可以避免頭髮過於乾燥，容易斷裂，也可以讓護髮油容易吸收。

步驟四、吹完再梳頭髮

很多人會在濕頭髮時，先用梳子梳開來，因為比較容易吹乾，但卻也因為頭髮濕潤，梳頭髮時容易斷髮。比較好的做法是，吹到7～8成乾時，再梳頭髮，且可以選擇有氣墊的梳子，避免摩擦力太大。