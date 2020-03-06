什麼是初戀的滋味？ 喝一杯「初戀芒果青青茶」就知道

什麼是初戀的滋味？迎接即將來臨的3月14日白色情人節，手搖飲品牌一芳水果茶推出「初戀芒果青青茶」，要用芒果青（情人果）的酸甘甜，讓消費者品嘗、回味初戀的迷人滋味，3月11日開賣，期間限定販賣至5月31日。

每個人都有屬於自己的初戀故事，回憶起來總是酸甜滋味特別多、百轉千迴點滴在心裡，也累積了往後戀愛的能量。初戀愛情酸甘甜，只能嘗不好說。

一芳新品「初戀芒果青青茶」訴求選用低糖低鹽醃製的芒果青（情人果），不造成身體過多負擔，加上清爽的青茶，以及檸檬與梅汁調味，增加了酸甜的層次感，最後還指定shake次數，將芒果青風味完全釋出。

此外，一芳FB和IG也將同步規劃「初戀你好嗎」和「初戀告解室」等網路活動，「初戀芒果青青茶」新品上市期間完成指定戀愛任務，或和小編分享戀愛煩惱，就有機會獲得一芳新品兌換券、情侶潮T等好禮，期間一芳小編將變身不負責任戀愛諮商師，跟粉絲交流戀愛裡的疑難雜症。

另，3月10日一芳水果茶將迎接品牌四周年慶，生日當天一芳全球門市招牌「一芳水果茶」L杯推出買一送一優惠，但每人每次限購1組。