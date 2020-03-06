LV史上第一支香水時隔93年復活了 Heures d'Absence奔向格拉斯花園
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）第11支女性香水誕生，並以此向1927年品牌的首款Heures d'Absence香水致敬，命名來自威登家族於1920年在塞納—馬恩地區購買的鄉村別墅，字面上的意思是「消失的小時光」，意指暫別日常生活、奔赴度假的美好，在93年過去之後的2020年，品牌以奔向葛拉斯花園的香氣，讓這支經典香水重新問世。
當時正值咆哮的20年代（Roaring Twenties）達到高峰，全球經濟繁榮時期，路易威登於1927推出首款香水，包裝也具有時代感，以品牌的旅行精神呼應當時最新的運輸工具，將翱翔天際的飛機作為瓶身鐫刻的圖樣，外盒造型則有公里數標記，像是用這款香水引領旅人飛往忘憂之境，喚起對度假的渴望，可惜當初原始的Heures d'Absence香水配方早已佚失。
調香大師Jacques Cavallier Belletrud從香水名稱發揮想像力，以繁花盛開復刻這瓶具有時代感的香水，也代表他對香水之都格拉斯的禮讚，是喜悅、愛和穿越花田的放逐之旅，在迷醉假期中捕捉鮮花的馥郁馨香，花卉基調來自含羞草、茉莉、五月玫瑰，雙瓣茉莉以路易威登獨家CO2萃取技術提煉出純淨本質，讓芳香元素全然釋放，輕柔的包覆玫瑰芳香；香草調性的祕魯香脂、斯里蘭卡檀香木和麝香作為尾韻，讓花朵的香氣更為悠長。呼應品牌史上第一支香水，復活的Heures d'Absence也代表永恆與新生，別具紀念意義。
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