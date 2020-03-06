LV史上第一支香水時隔93年復活了 Heures d'Absence奔向格拉斯花園

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）第11支女性香水誕生，並以此向1927年品牌的首款Heures d'Absence香水致敬，命名來自威登家族於1920年在塞納—馬恩地區購買的鄉村別墅，字面上的意思是「消失的小時光」，意指暫別日常生活、奔赴度假的美好，在93年過去之後的2020年，品牌以奔向葛拉斯花園的香氣，讓這支經典香水重新問世。

當時正值咆哮的20年代（Roaring Twenties）達到高峰，全球經濟繁榮時期，路易威登於1927推出首款香水，包裝也具有時代感，以品牌的旅行精神呼應當時最新的運輸工具，將翱翔天際的飛機作為瓶身鐫刻的圖樣，外盒造型則有公里數標記，像是用這款香水引領旅人飛往忘憂之境，喚起對度假的渴望，可惜當初原始的Heures d'Absence香水配方早已佚失。