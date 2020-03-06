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MUJI無印良品9度降價 這項熱賣品變得比日本還便宜！
MUJI無印良品愛用者最想聽到的消息，莫過無印良品又有商品降價了，無印良品自2015年後第9次降價，降幅平均12％。新價格商品涵蓋兒童襪款、基本鞋款、餐具、文具與PP化妝盒。實穿百搭的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，價格調降為799元，甚至比日圓售價還便宜。
無印良品人氣商品之一的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，特殊鞋墊設計及不易沾染水性汙垢的特性，一直是鞋類人氣王，繼去年春夏調降價格後，今年春夏持續降價，價格890元調整為799元，比日幣售價2,990円(約新台幣840元）還便宜。
居家使用的印度棉室內拖鞋系列，價格從190元調整為169元，降幅達11%。不鏽鋼餐具系列平均降幅達9%。另外，考量到夏季悶熱，孩童服飾需每日換洗，將短袖T恤、內衣、有機棉休閒鞋與直角襪款等商品實施新價格，降幅平均達16%，售價99元起。六角6色原子筆，售價從155元調降為149元。清潔滾輪售價從180元調降為159元。PP化妝盒系列，降幅約10%。
另外，無印良品將跨出實體店鋪，推出MUJI POCKET全球首發研磨現煮咖啡機與自動販賣機服務，目前在松山車站門市已備有全台第一間自動販賣機服務，因靠近商辦販賣機以零食為主。之後將評估商圈特性，在MUJI POCKET提供不一樣的商品選擇，讓消費者在門市非營業時間也可購買。
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