混血男神丹尼爾拍帥氣大片 自招「不能夠想像沒有TUMI後背包的日子」

混血男神DANIEL HENNEY受邀拍攝TUMI形象廣告，並演繹春夏新款袋包。圖／TUMI提供

今年40歲的韓裔美籍男星丹尼爾（DANIEL HENNEY）混血的俊美外貌，讓他從年輕開始就是許多人的夢想情人對象。而擅長製作商務旅行裝備的TUMI也相中他的魅力，邀請丹尼爾拍攝春夏形象大片，藉由這次的合作，他也自招「不能夠想像沒有TUMI後背包的日子」。

混血男神DANIEL HENNEY受邀拍攝TUMI形象廣告，並演繹春夏新款袋包。圖／TUMI提供

以「完美旅程」為主軸所拍攝的春夏形象廣告，丹尼爾在其中化身俐落有型的城市旅人，在動態短片裡，他也提到最喜歡的輕量型的Osborn捲口後背包以及Greogory斜背包。因為工作緣故Osborn捲口後背包會是丹尼爾的首選包款。他可以將所有必需攜帶的物品都放入其中，包括在他習慣在工作前去健身房所需要的運動服，又或者是食物、腳本以及他的筆電，都可以輕鬆的裝入包包中。在能裝簡行時，Gregory斜背包則是他的好選擇，無論在任何地方探索世界，丹尼爾都可以將重要的隨身物品以及必需品放置其中。

除了丹尼爾上述的TUMI實用包款之外，在廣告短片還能看到他攜帶著最新19 Degree 聚碳酸酯行李箱到處移動。這系列為亞太地區限定販售，以輕量化為準則更具備了擴充功能，能應付旅途時的突發狀況，或是乘載更多值得珍藏的回憶物品。而且20吋行李箱更備有USB插槽，方便使用者移動中充電，一共提供了黑、藍以及黑梅色讓旅人擁有個多選擇，創造自己的完美旅程。

混血男神DANIEL HENNEY受邀拍攝TUMI形象廣告，並演繹春夏新款袋包。圖／TUMI提供

Alpha 3礦石灰後背22,400元。圖／TUMI提供

Alpha Bravo Sheppard灰螢光橘後背包20,500元。圖／TUMI提供

19Degree 鋁合金螢光綠20吋行李箱39,800元。圖／TUMI提供