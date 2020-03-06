一克拉的福音 將奢華與幸福輕鬆入手

每個人對於奢華與幸福的想望不一而足，然而一顆「一克拉」的寶石，或將成為幸福與豪奢的基本定義。伯爵（PIAGET）近日發表Treasures Collection，將創作意念回歸珠寶的本質：寶石，捨去繁複的設計意念，但以簡約線條加以寶石的飽滿色彩與純粹淨度，勾勒起所有關於曼妙、雀躍與興奮的種種情緒。

由一克拉為基礎起始重量，從鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠到粉紅剛玉，讓每位女性都能更為輕易擁有珍藏貴重寶石作品，此外伯爵更可

針對克拉、淨度、產地的需求，尋找合乎期望值的貴重寶石。而設計中並頻繁使用欖尖形切割營造出宛如羽翼的飛揚造型，象徵突破現實與想像力的框架，令喜悅無限擴散直至天際。