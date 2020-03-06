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一克拉的福音 將奢華與幸福輕鬆入手

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
將H與W加入戒台設計，並也帶有「夫」（usband）、「妻」（Wife）的圓滿意念。圖 / Harry Winston提供。
將H與W加入戒台設計，並也帶有「夫」（usband）、「妻」（Wife）的圓滿意念。圖 / Harry Winston提供。

每個人對於奢華與幸福的想望不一而足，然而一顆「一克拉」的寶石，或將成為幸福與豪奢的基本定義。伯爵（PIAGET）近日發表Treasures Collection，將創作意念回歸珠寶的本質：寶石，捨去繁複的設計意念，但以簡約線條加以寶石的飽滿色彩與純粹淨度，勾勒起所有關於曼妙、雀躍與興奮的種種情緒。

由一克拉為基礎起始重量，從鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠到粉紅剛玉，讓每位女性都能更為輕易擁有珍藏貴重寶石作品，此外伯爵更可

針對克拉、淨度、產地的需求，尋找合乎期望值的貴重寶石。而設計中並頻繁使用欖尖形切割營造出宛如羽翼的飛揚造型，象徵突破現實與想像力的框架，令喜悅無限擴散直至天際。

此外寶詩龍（Boucheron）同樣也有基礎的一克拉系列，像Beloved系列的單鑽戒指，以鉑金950鑲嵌一克拉主鑽搭配小鑽；另外Pont de Paris系列單鑽戒指的Pont de Paris法文原意為「巴黎之橋」，將巴黎河畔的戀人情意，以鑽石璀璨捕捉；有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston）的HW Logo系列，除鑽石主石有0.5、0.7、1.0克拉三種選擇，戒台側邊更有品牌Harry Winston的H與W字樣縮寫，同時也象徵了夫（Husband）與妻（Wife）的意涵，戒台並可額外選擇密鑲嵌的碎鑽，簡約？加倍華麗？隨意自擇。

Boucheron，Pont de Paris系列單鑽戒指，鑲嵌1顆鑽石約1.00克拉，與74顆鑽石總重約0.33克拉，97萬2,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Pont de Paris系列單鑽戒指，鑲嵌1顆鑽石約1.00克拉，與74顆鑽石總重約0.33克拉，97萬2,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron的Beloved系列與Pont de Paris系列，皆有主鑽一克拉，並於側邊密釘鑲碎鑽的簡約款式設計。圖 / Boucheron提供。
Boucheron的Beloved系列與Pont de Paris系列，皆有主鑽一克拉，並於側邊密釘鑲碎鑽的簡約款式設計。圖 / Boucheron提供。
Harry Winston的HW Logo系列鑽戒，主石共有0.5、0.7、1.0克拉三種選擇。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston的HW Logo系列鑽戒，主石共有0.5、0.7、1.0克拉三種選擇。圖 / Harry Winston提供。
回歸珠寶的本質，伯爵精選一克拉的寶石為基礎，將鑽石、紅寶石、藍寶石，甚或黃鑽，打造出Treasure Collection的戒指、耳環或項鍊。圖 / PIAGET提供。
回歸珠寶的本質，伯爵精選一克拉的寶石為基礎，將鑽石、紅寶石、藍寶石，甚或黃鑽，打造出Treasure Collection的戒指、耳環或項鍊。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Treasures Collection 18K白金藍寶石高級珠寶耳環（Ref.G38Q8200），價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Treasures Collection 18K白金藍寶石高級珠寶耳環（Ref.G38Q8200），價格店洽。圖 / PIAGET提供。
黃鑽飽滿溫暖的光芒，在彩鑽中特別受到藏家青睞。圖 / PIAGET提供。
黃鑽飽滿溫暖的光芒，在彩鑽中特別受到藏家青睞。圖 / PIAGET提供。

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