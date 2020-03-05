孫芸芸、朴敏英都在背 4大品牌推薦新包就是春夏必買

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
IU拎1955 Horsebit提把梯型包。圖／GUCCI提供
IU拎1955 Horsebit提把梯型包。圖／GUCCI提供

最近因為防疫關係大家待在家的時間也變多了，滑手機逛IG、逛網拍不知不覺好像也會多買了很多東西。今年流行哪些熱門新包款呢？在下單之前，不妨參考一下中西女星們的新歡清單吧！

BV The Pouch進化 擄獲宋慧喬、孫芸芸

要談到大熱品牌，首先就得提BOTTEGA VENETA（簡稱BV）。今年春夏創意總監Daniel Lee打造的The Chain Pouch和The Shoulder Pouch接連擄獲了宋慧喬、孫芸芸等人的心，兩款都是延伸自Daniel Lee上任後推出的第一款BV人氣熱賣包The Pouch，分別加入了華麗的方形金屬鎖鍊背帶和改成一體成形的類「可頌包」造型，兩者相較The Pouch的手拿方式更多了肩背的選擇，造型上也方便許多。

GUCCI馬銜鍊元素 IU巧搭書卷味

與馬術淵源頗深的GUCCI今年春夏直接找來馬兒加入形象廣告演出，也更具焦本季的馬銜鍊設計細節。今年嶄新推出的1955 Horsebit系列包款，就是以馬銜鍊作為主要重點。除了首波推出的書包型肩背包、水桶包與軟質束口包之外，近期也陸續加入了有提把的梯型設計、後背包，像韓星IU、朴素丹等人也都搶背最新的提把款式。

TOD’S Timeless包斜跨背出率性

TOD’S今年推出的Timeless系列包款，取自傳統（Tradition）、才華（Talent）和雋永（Timeless）三個概念英文開頭的T字母，同時也呼應品牌名稱，將金屬T飾扣點綴在馬鞍包和方型提包等款式上。像是Ella陳嘉樺、韓星朴敏英、徐智慧等都用此包款斜跨背出率性俐落的造型。

義大利第一網紅 熱愛PRADA復古風

PRADA今年春夏主打的保齡球包，其實是延伸自2000年首次推出的Bowling Bag，在問世二十周年的時刻透過嶄新顏色、將提把向上拉提了一些、增添肩背帶、提供多尺寸選擇等變化，將這股復古風推向新的高潮，就連前陣子與adidas的聯名合作系列也選用了保齡球包型。包括義大利第一網紅Chiara Ferragni、時裝周街頭的眾位時尚達人們，對PRADA的保齡球包都愛不釋手。

宋慧喬拎Chain Pouch包赴米蘭時裝周。圖／BOTTEGA VENETA提供
宋慧喬拎Chain Pouch包赴米蘭時裝周。圖／BOTTEGA VENETA提供
名模Barbara Palvin拎PRADA保齡球包出席時尚秀。圖／PRADA提供
名模Barbara Palvin拎PRADA保齡球包出席時尚秀。圖／PRADA提供
保齡球包，52,500元。圖／PRADA提供
保齡球包，52,500元。圖／PRADA提供
Ella陳嘉樺用TOD’S TIMELESS肩斜背包斜跨背出率性俐落的造型。圖／迪生提供
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TOD’S今年嶄新推出TIMELESS包。圖／迪生提供
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The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／BOTTEGA VENETA提供
TOD’S TIMELESS異材質拼接黑白撞色包，62,700元。圖／迪生提供
TOD’S TIMELESS異材質拼接黑白撞色包，62,700元。圖／迪生提供
The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／BOTTEGA VENETA提供
朴敏英現身米蘭時裝周，也拎TOD’S TIMELESS肩斜背包。圖／迪生提供
朴敏英現身米蘭時裝周，也拎TOD’S TIMELESS肩斜背包。圖／迪生提供
Ella陳嘉樺用TOD’S TIMELESS肩斜背包斜跨背出率性俐落的造型。圖／迪生提供
Ella陳嘉樺用TOD’S TIMELESS肩斜背包斜跨背出率性俐落的造型。圖／迪生提供
徐智慧背TOD’S TIMELESS肩斜背包。圖／迪生提供
徐智慧背TOD’S TIMELESS肩斜背包。圖／迪生提供
與馬術淵源頗深的GUCCI今年春夏直接找來馬兒加入形象廣告演出，更具焦本季的馬銜鍊設計細節。其中1955 Horsebit系列包款，就是以馬銜鍊作為主要重點。圖／GUCCI提供
與馬術淵源頗深的GUCCI今年春夏直接找來馬兒加入形象廣告演出，更具焦本季的馬銜鍊設計細節。其中1955 Horsebit系列包款，就是以馬銜鍊作為主要重點。圖／GUCCI提供
孫芸芸拎BV The Shoulder Pouch。圖／摘自IG
孫芸芸拎BV The Shoulder Pouch。圖／摘自IG
保齡球包，70,000元。圖／PRADA提供
保齡球包，70,000元。圖／PRADA提供
1955 Horsebit系列包款除了首波推出的書包型肩背包、水桶包與軟質束口包之外，近期也陸續加入了有提把的梯型設計、後背包等。圖／GUCCI提供
1955 Horsebit系列包款除了首波推出的書包型肩背包、水桶包與軟質束口包之外，近期也陸續加入了有提把的梯型設計、後背包等。圖／GUCCI提供
The Chain Pouch斑馬紋小羊皮金屬鍊環肩包，11萬4,600
The Chain Pouch斑馬紋小羊皮金屬鍊環肩包，11萬4,600
保齡球包，52,500元。圖／PRADA提供
保齡球包，52,500元。圖／PRADA提供
朴素丹(左三)背1955 Horsebit提把梯型包。圖／摘自微博
朴素丹(左三)背1955 Horsebit提把梯型包。圖／摘自微博
TOD’S TIMELESS肩斜背包裸粉色，72,300元。圖／迪生提供
TOD’S TIMELESS肩斜背包裸粉色，72,300元。圖／迪生提供
義大利第一網紅Chiara Ferragni拎PRADA保齡球包出席時尚秀。圖／PRADA提供
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義大利 PRADA

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