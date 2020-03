孫芸芸、朴敏英都在背 4大品牌推薦新包就是春夏必買

最近因為防疫關係大家待在家的時間也變多了,滑手機逛IG、逛網拍不知不覺好像也會多買了很多東西。今年流行哪些熱門新包款呢?在下單之前,不妨參考一下中西女星們的新歡清單吧!

BV The Pouch進化 擄獲宋慧喬、孫芸芸

要談到大熱品牌,首先就得提BOTTEGA VENETA(簡稱BV)。今年春夏創意總監Daniel Lee打造的The Chain Pouch和The Shoulder Pouch接連擄獲了宋慧喬、孫芸芸等人的心,兩款都是延伸自Daniel Lee上任後推出的第一款BV人氣熱賣包The Pouch,分別加入了華麗的方形金屬鎖鍊背帶和改成一體成形的類「可頌包」造型,兩者相較The Pouch的手拿方式更多了肩背的選擇,造型上也方便許多。

GUCCI馬銜鍊元素 IU巧搭書卷味

與馬術淵源頗深的GUCCI今年春夏直接找來馬兒加入形象廣告演出,也更具焦本季的馬銜鍊設計細節。今年嶄新推出的1955 Horsebit系列包款,就是以馬銜鍊作為主要重點。除了首波推出的書包型肩背包、水桶包與軟質束口包之外,近期也陸續加入了有提把的梯型設計、後背包,像韓星IU、朴素丹等人也都搶背最新的提把款式。

TOD’S Timeless包斜跨背出率性

TOD’S今年推出的Timeless系列包款,取自傳統(Tradition)、才華(Talent)和雋永(Timeless)三個概念英文開頭的T字母,同時也呼應品牌名稱,將金屬T飾扣點綴在馬鞍包和方型提包等款式上。像是Ella陳嘉樺、韓星朴敏英、徐智慧等都用此包款斜跨背出率性俐落的造型。

義大利第一網紅 熱愛PRADA復古風