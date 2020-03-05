孫芸芸、朴敏英都在背 4大品牌推薦新包就是春夏必買
最近因為防疫關係大家待在家的時間也變多了，滑手機逛IG、逛網拍不知不覺好像也會多買了很多東西。今年流行哪些熱門新包款呢？在下單之前，不妨參考一下中西女星們的新歡清單吧！
BV The Pouch進化 擄獲宋慧喬、孫芸芸
要談到大熱品牌，首先就得提BOTTEGA VENETA（簡稱BV）。今年春夏創意總監Daniel Lee打造的The Chain Pouch和The Shoulder Pouch接連擄獲了宋慧喬、孫芸芸等人的心，兩款都是延伸自Daniel Lee上任後推出的第一款BV人氣熱賣包The Pouch，分別加入了華麗的方形金屬鎖鍊背帶和改成一體成形的類「可頌包」造型，兩者相較The Pouch的手拿方式更多了肩背的選擇，造型上也方便許多。
GUCCI馬銜鍊元素 IU巧搭書卷味
與馬術淵源頗深的GUCCI今年春夏直接找來馬兒加入形象廣告演出，也更具焦本季的馬銜鍊設計細節。今年嶄新推出的1955 Horsebit系列包款，就是以馬銜鍊作為主要重點。除了首波推出的書包型肩背包、水桶包與軟質束口包之外，近期也陸續加入了有提把的梯型設計、後背包，像韓星IU、朴素丹等人也都搶背最新的提把款式。
TOD’S Timeless包斜跨背出率性
TOD’S今年推出的Timeless系列包款，取自傳統（Tradition）、才華（Talent）和雋永（Timeless）三個概念英文開頭的T字母，同時也呼應品牌名稱，將金屬T飾扣點綴在馬鞍包和方型提包等款式上。像是Ella陳嘉樺、韓星朴敏英、徐智慧等都用此包款斜跨背出率性俐落的造型。
PRADA今年春夏主打的保齡球包，其實是延伸自2000年首次推出的Bowling Bag，在問世二十周年的時刻透過嶄新顏色、將提把向上拉提了一些、增添肩背帶、提供多尺寸選擇等變化，將這股復古風推向新的高潮，就連前陣子與adidas的聯名合作系列也選用了保齡球包型。包括義大利第一網紅Chiara Ferragni、時裝周街頭的眾位時尚達人們，對PRADA的保齡球包都愛不釋手。
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