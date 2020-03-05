博多牛腸鍋、炭燒鹽麴雞！ABV居酒館16道全新和風料理

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
蔬菜天婦羅門司燒，300元。記者陳睿中／攝影
蔬菜天婦羅門司燒，300元。記者陳睿中／攝影

甫於去年9月在台北晶華商圈開幕的ABV日式居酒館，近期從靜岡、福岡等地的鄉土料理汲取靈感，新推出博多牛腸鍋、炭燒鹽麴雞、燉牛筋門司燒等16道全新料理，為民眾上門用餐時，帶來更多的新選擇。

ABV Bar & Kitchen旗下擁有加勒比海、地中海等不同料理型態的餐廳，日式居酒館為版圖的第4間分店。相較於一般餐廳，ABV最大的特色就是各店內供應有大量的精釀啤酒，並且提供專業的選酒建議，讓民眾可以輕鬆進入精釀啤酒的世界。以ABV日式居酒館為例，店內就提供有約300款的精釀啤酒，其中包含多支來自日本崎玉、岩手、新潟等地的佳釀，呼應店內的日式料理與設計風格。

開幕初期，ABV日式居酒館以關西風作為料理主軸，提供沙拉、炸物、鐵板料理等多元化料理，較一般以串燒為主流的居酒屋選擇更多元。本次新菜菜單，乃是主廚與經營者共同至福岡、靜岡取經所帶回來的料理。福岡在地常見的「博多牛腸鍋」，以牛骨、雞骨高湯調和，加入厚切牛大腸、豆腐、高麗菜與大量韭菜，嘗得到內臟特有的滋味，每份320元。整盤漆黑上桌的「炭燒鹽麴雞」，靈感出自宮崎的地雞碳火燒料理，藉由鹽麴醃漬、柚子胡椒鹽提味的效果，讓雞肉在炭香之餘，還可品嚐到爽口開胃的樂趣，每份280元。

具有在地色彩的富士宮炒麵，ABV延續豬油渣的基礎與調味，再加上淋有鹽味美乃滋的炸豬排，設計出「鹽味豬排富士宮炒麵」，豐富度再升級，每份300元。另外還有一道將煎蛋、炒麵、蔬菜巧妙融合的「富士宮時雨燒」，看似廣島燒又有所不同，吃得到豬油渣的酥脆口感，每份320元。九州代表性的「門司燒」，乃是日式的起司焗烤咖哩飯，本次ABV即推出綜合海鮮、蔬菜天婦羅、燉牛筋等三款門司燒，各有特色，售價自300元起。另外還有符合時令的胡麻醬青甘刺身、照燒鐵板牛腸、蒲燒鰻玉子燒等等不同的料理。

【提醒您：飲酒過量，有礙健康】

ABV日式居酒館新推出16款全新料理。記者陳睿中／攝影
ABV日式居酒館新推出16款全新料理。記者陳睿中／攝影
富士宮時雨燒，每份320元。記者陳睿中／攝影
富士宮時雨燒，每份320元。記者陳睿中／攝影
燉牛筋門司燒，340元。記者陳睿中／攝影
燉牛筋門司燒，340元。記者陳睿中／攝影
綜合海鮮門司燒，340元。記者陳睿中／攝影
綜合海鮮門司燒，340元。記者陳睿中／攝影
炭燒鹽麴雞，每份280元。記者陳睿中／攝影
炭燒鹽麴雞，每份280元。記者陳睿中／攝影
照燒鐵板牛腸，280元。記者陳睿中／攝影
照燒鐵板牛腸，280元。記者陳睿中／攝影
鹽味豬排富士宮炒麵，每份300元。記者陳睿中／攝影
鹽味豬排富士宮炒麵，每份300元。記者陳睿中／攝影

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