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只有7天！樂軒「4人同行2人免費」 還有櫻花季限定菜單

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
樂軒和牛割烹推出「花見套餐」，每套4,500元。圖／樂軒提供
樂軒和牛割烹推出「花見套餐」，每套4,500元。圖／樂軒提供

隨著櫻花季節到來，樂軒和牛割烹以櫻花為主題，推出和牛櫻吹雪、櫻花和牛舌等期間限定的春季菜單。在3月9日至3月15日期間，還有「4人同行，2人免費」的優惠，等同於買1送1。

位於台北晶華酒店內的樂軒和牛割烹，本次設計「花見套餐」、「花月套餐」兩套料理，其中花見套餐共計9道式以「和牛櫻吹雪」作為前菜，將A5和牛紐約客切條，再搭配富山白蝦、台灣野生烏魚子、北海道赤上海膽，最後灑上帕瑪森起司。「櫻花和牛舌」則是選用厚切2公分的澳洲9+和牛牛舌，配上法國白蘆筍、土雞蛋黃，並以櫻花鬆點綴。主廚並以A5和牛紐約客厚切，經備長炭窯烤後，以5分熟度上桌擔任烤物主菜。另外還有日本櫻鱒生魚片製作的和風盛合、滿咲甘鯛松笠揚、海膽松露釜飯、櫻花奶酪等等餐點，每套售價4,500元。至於花月套餐則是藉由調整食材內容，降低價格門檻，每套售價3,500元。

本次的櫻花季菜單，自即日起至5月31日期間限時供應。3月9日至3月15日期間，並推出「4人同行，2人免費」的折扣活動，更顯優惠。（4人限點選相同菜單，免費者仍需收取1成服務費）

櫻花季 紐約 海膽

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