聽新聞
test
0:00 / 0:00
只有7天！樂軒「4人同行2人免費」 還有櫻花季限定菜單
隨著櫻花季節到來，樂軒和牛割烹以櫻花為主題，推出和牛櫻吹雪、櫻花和牛舌等期間限定的春季菜單。在3月9日至3月15日期間，還有「4人同行，2人免費」的優惠，等同於買1送1。
位於台北晶華酒店內的樂軒和牛割烹，本次設計「花見套餐」、「花月套餐」兩套料理，其中花見套餐共計9道式以「和牛櫻吹雪」作為前菜，將A5和牛紐約客切條，再搭配富山白蝦、台灣野生烏魚子、北海道赤上海膽，最後灑上帕瑪森起司。「櫻花和牛舌」則是選用厚切2公分的澳洲9+和牛牛舌，配上法國白蘆筍、土雞蛋黃，並以櫻花鬆點綴。主廚並以A5和牛紐約客厚切，經備長炭窯烤後，以5分熟度上桌擔任烤物主菜。另外還有日本櫻鱒生魚片製作的和風盛合、滿咲甘鯛松笠揚、海膽松露釜飯、櫻花奶酪等等餐點，每套售價4,500元。至於花月套餐則是藉由調整食材內容，降低價格門檻，每套售價3,500元。
本次的櫻花季菜單，自即日起至5月31日期間限時供應。3月9日至3月15日期間，並推出「4人同行，2人免費」的折扣活動，更顯優惠。（4人限點選相同菜單，免費者仍需收取1成服務費）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言