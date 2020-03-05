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狂！六福集團房價1.5折起 六福萬怡「吃宴席送住宿」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
入住關西六福莊剛果藍天客房，雙人價6,599元，再送好禮二選一。圖／六福旅遊集團提供
入住關西六福莊剛果藍天客房，雙人價6,599元，再送好禮二選一。圖／六福旅遊集團提供

六福旅遊集團推出2020最狂春遊優惠，旗下台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福客棧、六福居同步提供各種住房專案，最低折扣1.5折起，入住期間可到5月底，可與國旅卡同時使用，再享房型升等優惠。

台北六福萬怡酒店具有四鐵共構優勢，交通便利，春遊時分推出「好禮FUN送住房專案」，雙人入住卓越客房一晚4,619元，約2.7折，入住期間為4月1日至5月31日，入住加贈好禮二選一，可選擇2,000元餐飲抵用券，即可於全館餐廳消費使用，或是選擇免費升等至行政客房，並可享有頂樓行政貴賓廳VIP級餐飲服務。

台北六福萬怡酒店還聯合餐飲及住宿推出「2020微春酒享住宿限時專案」，即日起至5月底到宴會廳舉辦微春酒，10人中式餐桌12,800元+10%，優惠價7.1折，無桌數限制，一桌即包廳，再送價值逾萬元住宿券。每訂1桌就額外加送台北六福萬怡酒店或六福居客房住宿券1張，桌數無上限，此外，3月31日前完成訂席，可再享早鳥優惠免1成服務費。

榮獲TripAdvisor肯定的六福居也推出「買一送一住房專案」，即日起至5月31日，雙人連續入住2晚或同日入住2間景觀套房，都會景觀套房4,399元，公園景觀套房為5,499元，現省2.4萬~3.2萬元，最低優惠1.5折起。

六福客棧也推史無前例超狂「買一送一住房專案」，即日起至5月31日，雙人連續入住2晚或同日入住2間標準客房2,666元，平均每人每晚只要667元，含自助早餐。另外，六福客棧同時推出「好客再聚消費滿額抽獎活動」，凡於福園廳、金鳳廳單筆消費滿1,972元以上，憑當日發票可兌換1張摸彩券，每月抽出5位幸運者，最大獎項為台北六福萬怡酒店卓越客房雙人住宿券，獎項價值13,860元。

關西六福莊也加碼推出「春遊好康第二波住房專案」，4月6日至5月31日期間入住剛果藍天客房，不分平假日，雙人價6,599元，內含2客早餐，再加贈好禮二選一，可選擇「羊駝互動體驗」或「六福村兩日無限制進出手環」，平日入住可免費升等至剛果綠地客房。若用國民旅遊卡付款，則可免費升等至肯亞藍天樓中樓客房，惟無法與平日升等客房優惠活動併用。

六福居推出「買一送一住房專案」，即日起至5月31日雙人連續入住2晚或同日入住2間景觀套房，4,399元起，現省2.4萬~3.2萬元。圖／六福旅遊集團提供
六福居推出「買一送一住房專案」，即日起至5月31日雙人連續入住2晚或同日入住2間景觀套房，4,399元起，現省2.4萬~3.2萬元。圖／六福旅遊集團提供

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