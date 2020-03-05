做愛心！Pandora攜手UNICEF推限量串飾鼓勵自我探索　

3月8日婦女節將到，丹麥珠寶品牌Pandora為了改善全球的弱勢兒童福祉，先是於去年9月與聯合國兒童基金會（UNICEF）建立全球合作關係以來，並先推出2款UNICEF限量款串飾。今年3月，Pandora再度推出「We can do anything限量串飾」，即日起至4月30日前，每售出一顆Pandora x UNICEF We can do anything限量串飾，將捐出15歐元（約台幣500元）給UNICEF。

擅長用串珠說故事的Pandora，希望透過一顆顆的串珠飾品，帶來改變的力量，這款限量串飾，以925銀搭配藍色調鋯石，拼出「WE & ME」，並刻上「The power is in me」、「We can do anything」兩句標語，希望透過串珠，傳遞出自我意識、探索價值與建立自信心出發。

Pandora 提倡Charms for change理念，而UNICEF也有推動加強年輕女性賦權與性別平等的計畫，因為全球10～19歲的年輕女孩，共有6億人，但6人就有1人，因為環境或貧困因素，無法得到良好的就學機會，Pandora希望藉此幫助，讓女性在全球皆享有平等的權利。更希望能為下一代發聲，幫助他們有能力發揮潛能，改變生活，實現夢想。