做愛心！Pandora攜手UNICEF推限量串飾鼓勵自我探索　

3月8日婦女節將到,丹麥珠寶品牌Pandora為了改善全球的弱勢兒童福祉,先是於去年9月與聯合國兒童基金會(UNICEF)建立全球合作關係以來,並先推出2款UNICEF限量款串飾。今年3月,Pandora再度推出「We can do anything限量串飾」,即日起至4月30日前,每售出一顆Pandora x UNICEF We can do anything限量串飾,將捐出15歐元(約台幣500元)給UNICEF。

擅長用串珠說故事的Pandora,希望透過一顆顆的串珠飾品,帶來改變的力量,這款限量串飾,以925銀搭配藍色調鋯石,拼出「WE & ME」,並刻上「The power is in me」、「We can do anything」兩句標語,希望透過串珠,傳遞出自我意識、探索價值與建立自信心出發。

Pandora 提倡Charms for change理念,而UNICEF也有推動加強年輕女性賦權與性別平等的計畫,因為全球10~19歲的年輕女孩,共有6億人,但6人就有1人,因為環境或貧困因素,無法得到良好的就學機會,Pandora希望藉此幫助,讓女性在全球皆享有平等的權利。更希望能為下一代發聲,幫助他們有能力發揮潛能,改變生活,實現夢想。