「網購女王節」狂殺1.6折起！美妝保養、萌系廚房用品快搶買

迎接3月8日國際婦女節，網購平台紛紛強推「女王節」、「女神節」、「女力節」、「粉紅周」等鎖定女性消費者的優惠活動，不論名稱叫什麼，優惠最重要！這次檔期各家網購平台最低下殺1.6折起，尤其美妝保養、萌系廚房用品、服飾鞋包與配件等搶買正是時候。

蝦皮購物攜手L’Oreal Paris巴黎萊雅、MAYBELLINE媚比琳、N.Y.X. Professional Makeup打造「超級品牌日」，即日起至3月8日共同歡慶38女神節，專業級彩妝限時下殺39元起，還有多款特惠組，包括MAYBELLINE媚比琳FIT ME粉底液2入再送正貨粉底液及品牌美妝蛋、5.5折活動價699元，FIT ME反孔特霧無瑕嫩粉餅2件組6折活動價499元，再送FIT ME反孔特霧粉底液10ml；NYX天生光感持久粉底液＋蜜糖光水晶唇釉5.8折活動價490元；巴黎萊雅水光潤澤空氣吻唇露包色3件組8.2折活動價1,275元，再送冰淇淋迷你杯禮券、唇膏收納架。

momo購物網「38女力節」3月5、6日強打獨家Surface Laptop3輕薄觸控筆電絕美限定組、Dyson HD03吹風機花語禮盒組，並攜手World Gym世界健身俱樂部推出不限金額下單抽一年健身會籍健身會籍，累積兩筆單筆消費滿1,388元的訂單送14日健身體驗通行證；3月7日Sony、白蘭氏、MUJI等大牌神券現領現折5折起。此外，3月7日前每天上午9點8分、下午3點8分可搶拿最高999 momo幣、600折價券。

博客來即日起至3月18日推出「粉紅會員周」活動，主打家居生活、服飾、美妝、3C家電等參展商品4折起，並特別引進QUEEN SHOP、日本山加YAMAKA等新品牌提供限時獨家折扣；3月6日前全館結帳滿999元送100元E－Coupon，指定類別滿額再9折，3月8日前超商取貨成功還有機會獲得CITY CAFE中杯熱拿鐵；3月7、8日兩天會員結帳滿千元享9折，全館單筆消費滿1,200元送100元E－Coupon、滿2,000元再送100元E－Coupon。

friDay購物「38女王節」即日起至3月8日開跑，精選優質商品下殺2折起，除了天天送折價券之外，使用HAPPY GO 卡兌點消費3筆可抽388點，消費滿1元就有機會抽星宇航空雙人遊，並與BOBBI BROWN、LANCOME蘭蔻攜手推消費就獨家送專櫃彩妝、肌膚檢測服務體驗券。

生活市集「寵愛女王節」專區推出7大限定專場，集結精選美容家電、保養商品、女性生理用品、貼身衣物、即食美味等超過300項夯品最低下殺1.6折起，不限消費金額通通免運；3月31日前於生活市集下單、選擇7－ELEVEN取貨並至登記頁登記送CITY CAFE中杯熱美式咖啡，限量7,711杯送完為止。