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獨／30年的回憶掰掰！高雄「渝香園」3月底熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
渝香園以提供台菜、川菜料理為主。圖／取自渝香園粉絲頁
渝香園以提供台菜、川菜料理為主。圖／取自渝香園粉絲頁

高雄人的回憶又要少一間！已經有30年餘歷史的老字號餐廳「渝香園」在3月5日宣佈，將於3月底結束營業。消息一出， 就引起許多粉絲們的不捨。

位於前鎮區的渝香園是高雄頗具知名度的台菜、川菜餐廳，鄰近瑞祥高中，店內提供有麻婆豆腐、香酥鴨、腸旺、宮保雞丁等多項料理，也有提供外帶年菜的服務，在高雄當地累積不少顧客，過去亦曾有美食外景節目登門拍攝。目前官方臉書累積有超過2,000筆讚，google超過450筆評論，平均分數3.8分。

在2月29日時，渝香園才發文公告，表示「疫情當道我們一起加油」，並且表示全體員工自主管理消毒、每天測量體溫，給大家安全用餐的環境，但是短短一週的時間，就於3月5日宣告即將停業。在公告中，渝香園回首過去30多年，細數過去台灣錢淹腳目的奇蹟、經濟大蕭條的窘況，一直到現在的武漢肺炎疫情，並指出「走過最艱難的SARS，走過高雄氣爆，但真的要在三月底跟大家說聲再見。」網友們也留言回應，表示「感謝你們讓高雄人有回味的美食」、「感謝有你」

不只是渝香園，包括20年歷史的台北祥福餐廳、30幾年歷史的高雄祥鈺樓，近期也都紛紛宣告拉下鐵門。甚至由澳門最大餐飲集團在台所經營的「十二粵」也熄燈落幕，顯示出此波疫情對台灣餐飲業的嚴重衝擊。

已經有30餘年歷史的渝香園，將於3月底結束營業。圖／取自渝香園粉絲頁
已經有30餘年歷史的渝香園，將於3月底結束營業。圖／取自渝香園粉絲頁

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