帶著紅盒子來卡地亞台中店！期間限定免費燙印個人標誌

生長並熟成於法國的香檳，是最能代表道地法國的文化象徵之一。走進Top City台中大遠百一樓的全台首間卡地亞全新形象概念店，就如同置身香檳內的夢幻氛圍，香檳金色調構成明亮舒適的空間有別以往；為歡慶新店開幕並迎接即將到來的白色情人節， 3月12日至14日間將提供台灣地區第一次的紅盒燙印服務，採預約制，專屬個人化服務可免費在自己的卡地亞方形戒盒上燙印姓名字首或紀念日期。

全新的形象概念由著名設計師Bruno Moinard與其團隊4Bi Associate主理，明亮無壓迫感的香檳金色和通透的裝潢材質呈現出優雅而輕鬆的氛圍，天花板上宛如香檳氣泡般的圓形燈飾為威尼斯玻璃名匠手工製作。專為台灣所訂製的美洲豹浮雕牆上，品牌最具代表性的動物身後背景是台灣中部名勝日月潭與文武廟。專賣店外牆則裝飾6枚王室徽章，點出品牌為皇室御用的歷史。預計3月底完成翻修的台北復興微風專賣店，將會是繼台中專賣店後首個以新概念打造的北區店面。 卡地亞全新形象概念店以香檳金色為主要視覺。圖／卡地亞提供 由來自巴黎的藝術工匠團隊Sofrastyl專為卡地亞台中專賣店美洲豹浮雕，背景為日月潭和文武廟。圖／卡地亞提供 3月12日至14日間台中專賣店將提供台灣地區第一次的紅盒燙印服務，採預約制，攜帶卡地亞方形戒盒前往專賣店上，即可免費享有燙印姓名字首或紀念日期的專屬個人化服務，名額有限。圖／卡地亞提供 卡地亞台中全新形象概念店空間約100坪。圖／卡地亞提供 卡地亞台中全新形象概念店貴賓室。圖／卡地亞提供