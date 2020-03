外套造型鮮奶油蛋糕！agnès b. 新甜點致敬40年經典

在季節交替的時期,一件輕薄的外套就是最方便的穿搭夥伴。法國時尚品牌agnès b.的開襟外套向來以百搭的特質、多選擇配色、材質成為許多消費者心中的品牌經典代表單品,近日agnès b. CAFÉ就特別用它作為靈感推出香草玫瑰戚風蛋糕及飲品系列,仿照開襟外套的外型蛋糕非常有趣,也為這件1979年問世的經典單品以一種俏皮的方式慶祝四十周年生日。

Snap Cardigan香草玫瑰戚風蛋糕選用淡雅的香草口味戚風蛋糕當作主體,外層包覆頂級馬達加斯加香草莢打造的香草芭芭露慕斯,搭配進口玫瑰醬內餡,增添濃醇香氣。而Snap Cardigan飲品則有抹茶拿鐵與蜂蜜卡布奇諾,奶泡上都可見到手繪感的開襟外套圖樣。