外套造型鮮奶油蛋糕！agnès b. 新甜點致敬40年經典
在季節交替的時期，一件輕薄的外套就是最方便的穿搭夥伴。法國時尚品牌agnès b.的開襟外套向來以百搭的特質、多選擇配色、材質成為許多消費者心中的品牌經典代表單品，近日agnès b. CAFÉ就特別用它作為靈感推出香草玫瑰戚風蛋糕及飲品系列，仿照開襟外套的外型蛋糕非常有趣，也為這件1979年問世的經典單品以一種俏皮的方式慶祝四十周年生日。
Snap Cardigan香草玫瑰戚風蛋糕選用淡雅的香草口味戚風蛋糕當作主體，外層包覆頂級馬達加斯加香草莢打造的香草芭芭露慕斯，搭配進口玫瑰醬內餡，增添濃醇香氣。而Snap Cardigan飲品則有抹茶拿鐵與蜂蜜卡布奇諾，奶泡上都可見到手繪感的開襟外套圖樣。
Agnès女士在1979年用一支剪刀剪出了經典的Snap Cardigan開襟外套，怎麼搭都好看，簡約又充滿生活感的風格充分展現品牌法式精神，自去年開始也陸續推出相關商品與展覽歡慶四十周年生日，像是在巴黎總部舉行的「…PHOTOGRAPHERS…ARTISTS AND SNAP CARDIGAN攝影展」、東京的「川內倫子攝影展」，以及去年秋冬所打造的開襟外套造型包等等。這次Snap Cardigan蛋糕飲品系列加入，又透過更全面的角度展現這個經典單品的魅力。
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