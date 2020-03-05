遠傳網路門市限定！指定方案加99元送「小米手環4」　AirPods Pro現貨到

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運動健身是增強免疫力的重要環節，即日起至3月31日在遠傳網路門市新申辦或攜碼月租399元以上指定方案，像是人氣方案「399元超級飽」可享飆網20GB、網內免費、網外60分鐘，或是時下最夯的499元上網吃到飽可享500禮券及萬元通話金，都可以用99元加購原價865元的小米運動手環4，大螢幕、彩色顯示，幫助記錄步數、心跳與睡眠。