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遠傳網路門市限定！指定方案加99元送「小米手環4」 AirPods Pro現貨到
防疫期間網購購物成了大眾採買的主要管道，遠傳電信特別推出網路門市限定的雙重優惠，申辦月租399元以上指定方案就能以99元加購小米運動手環4，3月31日前申辦遠傳網路門市月租599元方案還能把超夯的AirPods Pro現貨帶回家，再加碼送全聯500元禮券，一指申辦免出門，好禮直接送到家。
運動健身是增強免疫力的重要環節，即日起至3月31日在遠傳網路門市新申辦或攜碼月租399元以上指定方案，像是人氣方案「399元超級飽」可享飆網20GB、網內免費、網外60分鐘，或是時下最夯的499元上網吃到飽可享500禮券及萬元通話金，都可以用99元加購原價865元的小米運動手環4，大螢幕、彩色顯示，幫助記錄步數、心跳與睡眠。
市場上賣到缺貨的AirPods Pro，即日起遠傳網路門市限定月付599元，可享上網吃到飽、網內聊到飽、網外每月再送30分鐘，搭配AirPods Pro或多款潮流手機最低0元起，3月31日前申辦再加碼送全聯禮券500元。
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