在家敷面膜也能抽中BMW！盤點近期超狂＋好康面膜

近期大家減少出門，在家的時間變多了，那就讓自己多保養一點吧，要讓大家更懂得愛自己，最近有保養品業者推出消費可以抽BMW，還有超狂有趣的聯名面膜、國際大獎面膜，好好在家愛自己吧！

醫美保養品牌寵愛之名For Belovedone One，即日起至5月底前，只要購買「亮白淨化光之鑰系列」任一商品，之後至寵愛之名官網登錄發票，就有機會抽中BMW 218i Active Tourer汽車。寵愛之名的亮白淨化光之鑰系列，包括生物纖維面膜、光之鑰精華，在家剛好亮白肌膚，也是醫美品牌促銷中，少見的大手筆。

在台灣也能敷到全球大獎的面膜，「我的美麗日記」去年才推出的蜜若藍超能補水面膜，屢獲國際大獎，2019年先拿下法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」獎，2020年則得到全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards入圍肯定。

最近天氣變化多，蜜若藍超能補水面膜可以重現肌膚透亮水嫩，以蜜若蘭與3種植物油乳化打造而成，能密集補水保濕，敷出好氣色。

在法國上架的台灣面膜品牌提提研，與馬來貘合作推出聯名面膜，還以插畫家Cherng筆下6位有趣的女性角色，創造出女貘頭的KUSO插畫，讓女人一看就「心有戚戚焉」。