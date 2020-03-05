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在家敷面膜也能抽中BMW！盤點近期超狂＋好康面膜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
5月底前，購買寵愛之名亮白淨化光之鑰系列，可抽BMW轎車。圖／寵愛之名提供
5月底前，購買寵愛之名亮白淨化光之鑰系列，可抽BMW轎車。圖／寵愛之名提供

近期大家減少出門，在家的時間變多了，那就讓自己多保養一點吧，要讓大家更懂得愛自己，最近有保養品業者推出消費可以抽BMW，還有超狂有趣的聯名面膜、國際大獎面膜，好好在家愛自己吧！

醫美保養品牌寵愛之名For Belovedone One，即日起至5月底前，只要購買「亮白淨化光之鑰系列」任一商品，之後至寵愛之名官網登錄發票，就有機會抽中BMW 218i Active Tourer汽車。寵愛之名的亮白淨化光之鑰系列，包括生物纖維面膜、光之鑰精華，在家剛好亮白肌膚，也是醫美品牌促銷中，少見的大手筆。

在台灣也能敷到全球大獎的面膜，「我的美麗日記」去年才推出的蜜若藍超能補水面膜，屢獲國際大獎，2019年先拿下法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」獎，2020年則得到全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards入圍肯定。

最近天氣變化多，蜜若藍超能補水面膜可以重現肌膚透亮水嫩，以蜜若蘭與3種植物油乳化打造而成，能密集補水保濕，敷出好氣色。

在法國上架的台灣面膜品牌提提研，與馬來貘合作推出聯名面膜，還以插畫家Cherng筆下6位有趣的女性角色，創造出女貘頭的KUSO插畫，讓女人一看就「心有戚戚焉」。

提提研邀來Cherng合作，以六大經典惡名昭彰女性人物，包括三姑六婆、孟婆、女鬼花子、姥姥、WHY皇后與白素貞，創造出有趣插畫，邀請所有女人挑選適合自己的面膜，用亮眼的肌膚，逼退可怕的閒言閒語。還與馬來貘推出聯名款的「圓潤來貘保濕面膜」，加入玻尿酸及黑珍珠、珍珠、蠟菊萃取物等，用好氣色擊退小人。

提提研與馬來貘推出聯名面膜。圖／提提研提供
提提研與馬來貘推出聯名面膜。圖／提提研提供
5月底前，購買寵愛之名亮白淨化光之鑰系列，可抽BMW轎車。圖／寵愛之名提供
5月底前，購買寵愛之名亮白淨化光之鑰系列，可抽BMW轎車。圖／寵愛之名提供
三姑六婆的可怕語錄。圖／提提研提供
三姑六婆的可怕語錄。圖／提提研提供
「我的美麗日記」蜜若藍超能補水面膜，頻獲國際大獎，5片250元。圖／我的美麗日記提供
「我的美麗日記」蜜若藍超能補水面膜，頻獲國際大獎，5片250元。圖／我的美麗日記提供
提提研與馬來貘推出聯名面膜。圖／提提研提供
提提研與馬來貘推出聯名面膜。圖／提提研提供
「我的美麗日記」蜜若藍超能補水面膜，2019年獲得法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」獎。圖／我的美麗日記提供
「我的美麗日記」蜜若藍超能補水面膜，2019年獲得法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」獎。圖／我的美麗日記提供

面膜 品牌 醫美

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