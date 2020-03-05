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亮色系休閒鞋走跳有風 迷彩撞色純色 各有心頭好

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Giorgio Armani 2020春夏的白色休閒鞋，讓穿搭輕鬆營造清爽印象。圖 / Giorgio Armani提供。
Giorgio Armani 2020春夏的白色休閒鞋，讓穿搭輕鬆營造清爽印象。圖 / Giorgio Armani提供。

路是人走出來的，就算再低迷的時刻，且踏出一步、一步、一步，眼前自然也會有路浮現。a.testoni推出全新2020春夏系列，展現年輕活力，透過一系列充滿飽和色彩、兼具輕量化特色的鞋履包款，讓2020的春夏時分、帶來鮮快愉悅能量。

全新T-design運動鞋款，以a.testoni的品牌logo T為設計主軸，再結合飽滿的燦爛黃、輕快的土耳其藍與亮藍色精選高級牛皮，拼接上黑色科技布料，寬厚鞋底則具有輕量化特質，讓舒適好穿與時髦，二合為一。同系列另有異材質撞色的拼接包款，以燦爛黃撞上深邃黑色，讓可手提也可肩背的包款充滿個性活力，多口袋設計則兼具收納機能性。

BOSS則將男性喜愛的迷彩重新調色、盡情實驗，黑、米、咖啡色、紅色構成的不規則迷彩圖案，以滾邊的白色輕快收斂。同系列另有拼接手法的三款低筒運動鞋以黑白、金屬、炭灰色為視覺主軸，散發輕奢的時髦氛圍；Giorgio Armani則回歸單純純色，純白的休閒鞋鞋舌上有著咖啡色皮標並刻有Giorgio Armani字樣，除皮革內裡讓穿脫舒適，鞋面的透氣設計，則讓有形與久穿，一次具足。

a.testoni推出全新T-design運動鞋款，搶眼的撞色設計，讓腳上走跳有風。圖 / a.testoni提供。
a.testoni推出全新T-design運動鞋款，搶眼的撞色設計，讓腳上走跳有風。圖 / a.testoni提供。
Giorgio Armani，白色休閒鞋，鞋面具透氣設計、鞋舌則拼接上皮標並刻印品牌Logo，33,800元。圖 / Giorgio Armani提供。
Giorgio Armani，白色休閒鞋，鞋面具透氣設計、鞋舌則拼接上皮標並刻印品牌Logo，33,800元。圖 / Giorgio Armani提供。
BOSS，迷彩HB印花皮革拼接休閒鞋，13,400元。圖 / BOSS提供。
BOSS，迷彩HB印花皮革拼接休閒鞋，13,400元。圖 / BOSS提供。
a.testoni，T-design運動休閒鞋，採拼接撞色設計。21,800元。圖 / a.testoni提供。
a.testoni，T-design運動休閒鞋，採拼接撞色設計。21,800元。圖 / a.testoni提供。

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