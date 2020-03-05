亮色系休閒鞋走跳有風 迷彩撞色純色 各有心頭好

路是人走出來的，就算再低迷的時刻，且踏出一步、一步、一步，眼前自然也會有路浮現。a.testoni推出全新2020春夏系列，展現年輕活力，透過一系列充滿飽和色彩、兼具輕量化特色的鞋履包款，讓2020的春夏時分、帶來鮮快愉悅能量。

全新T-design運動鞋款，以a.testoni的品牌logo T為設計主軸，再結合飽滿的燦爛黃、輕快的土耳其藍與亮藍色精選高級牛皮，拼接上黑色科技布料，寬厚鞋底則具有輕量化特質，讓舒適好穿與時髦，二合為一。同系列另有異材質撞色的拼接包款，以燦爛黃撞上深邃黑色，讓可手提也可肩背的包款充滿個性活力，多口袋設計則兼具收納機能性。