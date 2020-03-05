說寫中文都可通！華航推24小時機器人客服

數位應用再進化。中華航空今天宣布官網、APP同步推出機器人客服服務，機器人客服上線初期提供繁體中文服務，未來將陸續新增其他語系，旅客可利用語音及文字輸入與機器人客服互動，主題式交談進行各項詢問，隨時選位、訂特別餐或查詢票價，提供旅客零時差回應。

華航說，旅客透過華航機器人客服可查詢航班資訊與動態，包括報到櫃台、登機門、行李轉盤、剩餘飛時、會員資訊等常見問題，更領先業界提供選位、特別餐及票價查詢服務；經由機器人客服查詢票價後再至官網或APP進行訂位購票，不受限於電話客服上班時間或滿線情況，更不用親自臨櫃辦理，讓旅客更具彈性的使用數位服務。