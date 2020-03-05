積家琺瑯工藝特展 將米開朗基羅梵谷與慕夏微縮腕間

藝術無價，然而工藝與藝術之間的分別幾希，如能將兩者完美相結合，自是收藏家心中的一大樂事。即日起至三月15日止，高登鐘表正於台北老爺形象店上，展出一系列與積家（Jaeger-LeCoultre）合作的《琺瑯工藝腕表展》，除展出多件積家的琺瑯工藝腕表，更將米開朗基羅、梵谷、慕夏等藝術巨匠的不朽逸作轉化於表面之上，美不勝收。

創作於1508年5月至1512年10月期間的「創世紀」，亞當的人手與上帝之手交會的瞬間，迸發出強大生命力，流傳五百年後的今日依然令人震撼；被猜測為梵谷一生最後畫作的「自畫像」以及「隆河上的星夜」，至今仍為藝術喜好者津津樂道、多所討論。這些作品如何轉化在表面之上？這便有賴鐘表工匠們的彩繪琺瑯技藝。

創立於1833年的瑞士製表品牌積家，具備製造大明火琺瑯、內填琺瑯、半透明琺瑯、掐絲琺瑯與微繪琺瑯的多重工藝技法秘訣，而本次展覽並得到積家瑞士博物館中攜出的古董琺瑯珍品，於高登鐘錶台北老爺形象店一次展出。最大亮點則是一款全世界限量八只的超卓傳統圓柱游絲陀飛輪大師系列腕表，以彩繪琺瑯將創世紀最經典的畫面繪製於表面之上，機芯並採用具備圓柱游絲陀飛輪的978自動上鍊機芯，表圈與表冠復鑲嵌總重3.54克拉的56顆梯鑽，將藝術之美、寶石鑲嵌與複雜機芯，三合為一。

《積家琺瑯工藝腕表展》

地點：高登鐘錶台北老爺形象店

地址：台北市中山區中山北路二段37-1號

時間：即日起至三月15日