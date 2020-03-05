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咖哇伊、好逼真 大億麗緻推壽司蛋糕吸睛登場

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台南大億麗緻酒店推出壽司蛋糕。圖／業者提供
台南大億麗緻酒店推出壽司蛋糕。圖／業者提供

征服感官視覺，挑戰味覺想像，顛覆甜點印象的『壽司蛋糕』即日起至4月30日，在台南大億麗緻酒店「風尚庭園咖啡廳」可愛上市，西點主廚玩創意、精心特製9款大家熟悉的壽司造型蛋糕，光看外型就令人好奇它的口感。

大億麗緻表示，純手工製作、融合不同甜品元素，讓蛋糕轉身變成華麗日式綜合握壽司拼盤，每一粒握壽司蛋糕，擁有不同口感，讓視覺無法主導味覺，大玩美食遊戲!

像「鮭魚握壽司」及「鮪魚握壽司」分別吃得到以蔓越莓果乾、巧克力及米果捏製而成的米飯體，搭配看起來如魚肉般的柳橙凍或覆盆子凍，魚肉紋路非常逼真。

而「黃金鮭魚卵軍艦壽司」及「海葡萄軍艦壽司」有顆顆分明、相似度100%的鮭魚卵，分別是柳橙魔豆及奇異果魔豆，搭配以夾入百香果香緹及覆盆子甘納許的橙香杏仁蛋糕，品嚐起來酸甜鬆軟又多汁，層次口感。

「花枝握壽司」是以奶酪凍覆蓋百香果香緹巧克力脆餅米蛋糕；「鮮蝦握壽司」以加入覆盆子果泥的鮮蝦麻糬覆蓋巧克力米果；「炸蝦握壽司」以麻糬抹茶蛋糕搭配米果檸檬；「玉子燒握壽司」為法式布丁作成玉子燒搭配巧克力米蛋糕；另有「蒸蛋」烤布蕾。

台南大億麗緻酒店推出壽司蛋糕。圖／業者提供
台南大億麗緻酒店推出壽司蛋糕。圖／業者提供

巧克力 軍艦

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