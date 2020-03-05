撞色款太美了！Sony WF-H800真無線藍牙耳機時尚登台
真無線藍牙耳機的便利性，真的是用過就回不去，除了音質、連線能力，外型設計也是許多人選購時遲遲無法決定要買哪一款的重要原因。近期新品不只硬體規格升級，外型設計也都變得更小巧美型，但依舊維持強大續航力，吸引消費者加入不受「線」的行列。
Sony宣布在台推出h.ear系列首款真無線藍牙耳機WF-H800，超輕巧造型加上五種撞色設計，讓人立刻陷入選擇困難。WF-H800單耳機身僅7.6克，為Sony目前最輕巧的真無線耳機，採用6mm動態式驅動單體，於各頻率範圍皆可傳遞清晰優異的音質；搭載獨家DSEE HX高傳真數位音質還原技術，藉由精準的演算法還原壓縮過程中損失的音頻，數位音源也能重現豐富自然層次。
此外，WF-H800也採用旗艦款藍牙耳機WF-1000XM3的連線技術，支援左右兩耳同步藍牙傳輸，不僅低延遲，任選左右單耳聆聽使用也不受影響，透過耳機感測器，偵測到拿下任一支耳機時，還可自動暫停音樂播放。主機搭配隨身充電盒提供16小時的總電力使用時數，並支援快充功能，10分鐘充電即可獲得 70 分鐘的播放時間。
新一代Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機主打超強續航力，充電一次可提供約5小時的音樂播放或通話時間，搭配3000mAh的可攜式充電盒，可重複充電達30次，總續航最長約可達150小時。支援藍牙5.0、採用6mm石墨烯驅動單體，耳機具備IPX7防水防護等級，滿足日常生活防水狀況，更內建一鍵啟用Google助理功能，只需下達語音指令即可完成更多工作。
PAPAGO!真無線觸控藍牙耳機近期亦推出升級版W2，搭載最新藍牙5.0晶片，提供10M無障礙連接，消除通話延遲問題，內置6mm驅動單元，DSP+雙立體聲系統，音質也更提升。支援Siri語音助理功能，耳機本體更具備IPX5防水防塵抗汗設計。
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