母親節檔期提前開打！雪花秀端最夯潤燥精華下殺7折起

雖然距離母親節還有2個多月，但受到疫情影響，各大專櫃保養品牌的母親節優惠提早曝光開打，主打頂級保養的韓系保養雪花秀Sulwhasoo也曝光相關優惠，以旗下最熱賣的抗老保養品潤燥精華EX為首，推出一系列特惠組，下殺7折起。

雪花秀潤燥精華EX在去年也添加各種香氛，穩定心情，母親節推出獨家「微曦之光／靜心之蘊」限量特惠組，微曦之光走木質調，為紛亂的心情帶來寧靜感，靜心之蘊則可以傾聽內心深處的聲音，全台專櫃推出買1正貨送4優惠，而最熱賣的潤燥精華EX潤燥之香，在指定百貨也有買1送4，皆是下殺7折特價3,680元。

針對女性面對生活壓力、污染與環境傷害等，想找回青春童顏就要使用雪御活顏系列，也有特惠組，買雪御活顏精萃50ml正貨，送5件贈品，殺68折特價4,280元。

雪花秀最擅長研究人蔘滋潤肌膚的功效，又以滋陰生人蔘系列，充分運用人蔘的各部位萃取精華，為肌膚增添功效，在指定百貨推出買滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露50ml正貨，送5件禮，特惠7折5,980元；全台也推出買滋陰生人蔘煥顏露125ml正貨＋滋陰生人蔘活膚乳 125ml正貨，送5件禮，特惠67折4,960元。

去年底，雪花秀推出最頂級的抗老保養品臻雪丹御赤松賦活系列，產品內含三大珍稀成分，包括珍稀赤松、靈芝與人蔘，在母親節檔期也推出特惠組，全台有買臻雪丹御赤松賦活精萃50ml，送7件禮，下殺65折特價11,500元。