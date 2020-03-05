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全聯3／8限定好康！哈根達斯指定品項單件199元
3月8日「國際婦女節」即將到來，超市業者推出咖啡、冰淇淋等優惠，快揪媽媽、女兒、女朋友、女同事來場午後的購物小約會！
全聯福利中心將於3／8當天，在全台超過500家有販售OFF COFFEE的門市，推出熱拿鐵20元優惠(原價35元)，此優惠限女性購買。同時，看好女生特別喜歡吃冰淇淋，再度推出哈根達斯限定優惠，在全聯844家有哈根達斯冰箱的門市，推出限定一天的促銷活動，指定品項單件只要199元(原價288元，473ml)，口味包含草莓、蘭姆葡萄、巧克力、淇淋巧酥、濃脆花生醬、義式布朗尼瑪奇朵共6種，各口味以每店販售貨量為準，售完為止。
另外，看好近來在家煮需求，「PX GO！全聯線上購」於3／6～3／8限時三天期間，推出「就愛自己煮」優惠活動，消費者凡於「PX Go！全聯線上購」購買指定主題商品，並使用「PX Pay」支付，單筆累計消費金額滿800元以上，即可獲得800福利點數回饋（單卡／單日贈點上限為10000福利點數，實體門市不列入）。
全聯指出，近期有越來越多消費者愛在家自己煮，因此自3/6起於「PX GO！全聯線上購」上推出「就愛自己煮」優惠活動，好康商品超過20項，包含「香草戰斧豬排」(400g／盒，3盒500元)、「生態養殖無刺虱目魚肚」(約200g／包，3包345元)、「海鮮總匯」(約200g／盒，3盒295元)等。另推薦「美味堂帶骨豬腳切塊」(420g／盒，5盒395元)、「美味堂去骨油雞腿」(300g／包，2包350元)、「KKLife秘滷牛腱心」(400g／包，3包690元)等簡單覆熱就可即食商品。
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