全聯3／8限定好康！哈根達斯指定品項單件199元

3月8日「國際婦女節」即將到來，超市業者推出咖啡、冰淇淋等優惠，快揪媽媽、女兒、女朋友、女同事來場午後的購物小約會！

全聯福利中心將於3／8當天，在全台超過500家有販售OFF COFFEE的門市，推出熱拿鐵20元優惠(原價35元)，此優惠限女性購買。同時，看好女生特別喜歡吃冰淇淋，再度推出哈根達斯限定優惠，在全聯844家有哈根達斯冰箱的門市，推出限定一天的促銷活動，指定品項單件只要199元(原價288元，473ml)，口味包含草莓、蘭姆葡萄、巧克力、淇淋巧酥、濃脆花生醬、義式布朗尼瑪奇朵共6種，各口味以每店販售貨量為準，售完為止。

另外，看好近來在家煮需求，「PX GO！全聯線上購」於3／6～3／8限時三天期間，推出「就愛自己煮」優惠活動，消費者凡於「PX Go！全聯線上購」購買指定主題商品，並使用「PX Pay」支付，單筆累計消費金額滿800元以上，即可獲得800福利點數回饋（單卡／單日贈點上限為10000福利點數，實體門市不列入）。