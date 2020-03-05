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期間限定！全家便利商店「靜岡抹茶、萬丹紅豆霜淇淋」3種口味一次滿足

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋的粉綠配色，勢必將再掀起一波社群打卡熱潮。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋的粉綠配色，勢必將再掀起一波社群打卡熱潮。圖／全家便利商店提供

每次推出新口味霜淇淋都引起網友暴動的全家便利商店，今年繼粉嫩色系與酸甜口感的草莓重乳霜淇淋之後，春季首發回應網友們的千呼萬喚，即日起至4月4日復刻推出靜岡抹茶霜淇淋、萬丹紅豆霜淇淋、抹茶紅豆綜合霜淇淋等3種口味，其中萬丹紅豆霜淇淋、抹茶紅豆綜合霜淇淋只有在設有雙孔型機台的門市才吃得到，霜淇淋控可千萬別錯過！

全家便利商店曾經在2014年推出抹茶、紅豆口味的霜淇淋，2016年更嚴選日本靜岡縣抹茶，推出季節限定的靜岡抹茶霜淇淋，不到2周就狂賣近30萬支，後續更與台灣在地萬丹紅豆霜淇淋結合，兩種口味不僅完美融合，加上紅綠絕美配色，成為網友們心心念念的經典口味。

今年復刻推出的日本靜岡縣抹茶為赴日旅遊必吃，口感甜而不膩、入口順滑微苦，吃進口中後尾韻保有茶香；萬丹紅豆霜淇淋選用在地萬丹純正紅豆品種，滋味甜蜜；抹茶紅豆綜合霜淇淋則將兩種口味揉和，透過紅豆的甜蜜口感中和抹茶的微苦澀味，粉綠配色也是視覺饗宴，預計將再次掀起社群打卡熱潮，3種口味售價皆為39元，可選擇甜筒裝或杯裝。

即日起至3月7日每天上午10點全家便利商店App將推出霜淇淋2支59元優惠，每日限量1萬組，會員每日限購一組。

全家便利商店Fami霜淇淋春季首發，復刻靜岡抹茶霜淇淋、萬丹紅豆霜淇淋。記者陳立儀／攝影
全家便利商店Fami霜淇淋春季首發，復刻靜岡抹茶霜淇淋、萬丹紅豆霜淇淋。記者陳立儀／攝影
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋，紅豆的甜蜜口感中和抹茶的微苦澀味，粉綠配色也是視覺饗宴。記者陳立儀／攝影
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋，紅豆的甜蜜口感中和抹茶的微苦澀味，粉綠配色也是視覺饗宴。記者陳立儀／攝影
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋只有在設有雙孔型機台的門市才吃得到，也可選擇杯裝。記者陳立儀／攝影
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋只有在設有雙孔型機台的門市才吃得到，也可選擇杯裝。記者陳立儀／攝影
全家便利商店靜岡抹茶霜淇淋，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店靜岡抹茶霜淇淋，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店萬丹紅豆霜淇淋，售價39元，雙孔型機台門市限定販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店萬丹紅豆霜淇淋，售價39元，雙孔型機台門市限定販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋，售價39元，雙孔型機台門市限定販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋，售價39元，雙孔型機台門市限定販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami霜淇淋春季首發，復刻靜岡抹茶霜淇淋、萬丹紅豆霜淇淋、抹茶紅豆綜合霜淇淋等3種口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami霜淇淋春季首發，復刻靜岡抹茶霜淇淋、萬丹紅豆霜淇淋、抹茶紅豆綜合霜淇淋等3種口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店復刻推出滋味甜蜜的萬丹紅豆霜淇淋，只有在設有雙孔型機台的門市才吃得到。記者陳立儀／攝影
全家便利商店復刻推出滋味甜蜜的萬丹紅豆霜淇淋，只有在設有雙孔型機台的門市才吃得到。記者陳立儀／攝影
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋的粉綠配色，勢必將再掀起一波社群打卡熱潮。記者陳立儀／攝影
全家便利商店抹茶紅豆綜合霜淇淋的粉綠配色，勢必將再掀起一波社群打卡熱潮。記者陳立儀／攝影

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