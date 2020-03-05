期間限定！全家便利商店「靜岡抹茶、萬丹紅豆霜淇淋」3種口味一次滿足

每次推出新口味霜淇淋都引起網友暴動的全家便利商店，今年繼粉嫩色系與酸甜口感的草莓重乳霜淇淋之後，春季首發回應網友們的千呼萬喚，即日起至4月4日復刻推出靜岡抹茶霜淇淋、萬丹紅豆霜淇淋、抹茶紅豆綜合霜淇淋等3種口味，其中萬丹紅豆霜淇淋、抹茶紅豆綜合霜淇淋只有在設有雙孔型機台的門市才吃得到，霜淇淋控可千萬別錯過！

全家便利商店曾經在2014年推出抹茶、紅豆口味的霜淇淋，2016年更嚴選日本靜岡縣抹茶，推出季節限定的靜岡抹茶霜淇淋，不到2周就狂賣近30萬支，後續更與台灣在地萬丹紅豆霜淇淋結合，兩種口味不僅完美融合，加上紅綠絕美配色，成為網友們心心念念的經典口味。

今年復刻推出的日本靜岡縣抹茶為赴日旅遊必吃，口感甜而不膩、入口順滑微苦，吃進口中後尾韻保有茶香；萬丹紅豆霜淇淋選用在地萬丹純正紅豆品種，滋味甜蜜；抹茶紅豆綜合霜淇淋則將兩種口味揉和，透過紅豆的甜蜜口感中和抹茶的微苦澀味，粉綠配色也是視覺饗宴，預計將再次掀起社群打卡熱潮，3種口味售價皆為39元，可選擇甜筒裝或杯裝。