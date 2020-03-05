「呸姐」蔡依林搶先穿PUMA聯名款 性感網襪造型劈腿拍大片

「豹紋控」絕對不能錯過由PUMA Select和Charlotte Olympia聯名，所推出的浮誇高調新品。而且「呸姐」蔡依林Jolin更是搶先演繹這系列設計，更穿上性感網襪拍攝形象廣告，讓粉絲們眼睛大吃冰淇淋。

蔡依林Jolin演繹PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列服飾、鞋款。圖／PUMA提供

身為美鞋控的Jolin當然不會錯過由Charlotte Olympia和PUMA Select共同合作的系列，在剛曝光的廣告大片中，她豹紋連帽外套搭配豹紋流蘇短褲，還刻意搭配洞洞網襪釋放野性魅力。同時腳踩最夯的PUMA DEVA by CHARLOTTE厚底老爹鞋 ，上衣則相中Charlotte Olympia 招牌貓臉 Kitty Face 短袖聯名 T 恤，在性感中妝點可愛少女心。不過讓粉絲意外的是，Jolin在形象廣告裡，或躺或坐秀出修長腿，完全讓人看不出來，她其實身材嬌小；而且其中還有一張是劈腿的姿勢，呈現霸氣又傲嬌的表情，完全是天后才有的架勢。

蔡依林Jolin演繹PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列服飾、鞋款。圖／PUMA提供

Charlotte Olympia向來就是夢幻美鞋的製造者，最出名的設計就鞋面上帶有萌貓表情刺繡的作品。此次與PUMA Select合作，以拳擊時尚為創作發想，將野性豹紋、魅惑蜘蛛網、與紅絲絨加入細節處理，呈現出具高級訂製感的街頭時尚。同時，短袖 T 恤，以白、粉色為基底，並翻玩雙方品牌Logo，外套及背心也以大量蜘蛛網及豹紋點綴，連身裙和短褲則以性感流蘇裝飾，兼具運動風格與狂野個性。

PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列鞋款3,980元。圖／PUMA提供

PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列鞋款3,980元。圖／PUMA提供

PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列鞋款3,980元。圖／PUMA提供

PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列鞋款3,980元。圖／PUMA提供

PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列鞋款4,480元。圖／PUMA提供

PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列豹紋短褲2,180元。圖／PUMA提供

PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列豹紋長褲3,380元。圖／PUMA提供

PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列托特包3,280元。圖／PUMA提供

PUMA SELECT x Charlotte Olympia系列圓領衫2,480元。圖／PUMA提供