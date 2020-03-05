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故宮、Hello Kitty聯名刺繡一卡通 11日開賣

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
故宮和Hello Kitty攜手聯名首創刺繡一卡通。圖／一卡通公司提供
故宮和Hello Kitty攜手聯名首創刺繡一卡通。圖／一卡通公司提供

一卡通公司今宣布將於3月11日推出「國立故宮博物院」及Hello Kitty聯名授權商品「Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通」，發揮創意首創刺繡版一卡通，古典刺繡手法結合現代電子錢包，創新又具生活趣味。

故宮近年推廣文物朝向生活化，推出的文創商品屢屢讓人驚艷，此次跨領域、跨國際合作，一卡通公司表示，這次新推出的「Hello Kitty嬉遊故宮系列」，除設計上巧妙運用圖素，也希望功能上能便利民眾搭配使用。

「Hello Kitty嬉遊故宮系列」共推出4款，包含「繡花閣」精裝套組、「方圓之間」平裝套組、「窗」及「紋」2款迷你一卡通，其中「繡花閣」精裝套組就是首款刺繡版一卡通，精細的繡工將故宮珍寶「粉彩花鳥雙連瓶」的細緻花紋完全展現，可吊掛包包或鑰匙，也具收藏價值。

「方圓之間」平裝套組則1套5張卡，除有4張拼圖式設計的方形卡，還設計一款圓形鏤空花紋的透明卡，附上經典的Hello Kitty紅色蝴蝶結掛飾；另還有2款迷你卡，也都附上蝴蝶結掛飾鑰匙環，便利民眾使用。

「Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通」將於3月11日發行，「繡花閣」精裝套組售價1480元，「方圓之間」平裝套組售價680元，「窗」及「紋」迷你一卡通每款200元，可於momo購物網、PChome24h購物、蝦皮商城、Yahoo超級商城、LINE口袋商店等網路購物平台，及一卡通台北及台中服務中心、高雄捷運美麗島站、站前店商品館及左營站旅遊諮詢台等實體通路購買。另也將同步於故宮北院及南院上架販售。

針對網路購物平台有早鳥優惠，momo購物網前200名購全套或雙組合者可享95折優惠，於PChome24h購物2020年3月11日至4月5日期間購買「Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通」商品，每筆交易有機會可抽日本東京三麗鷗彩虹樂園門票，每組2張共5組。

一卡通 故宮 Hello Kitty

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