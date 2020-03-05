LV穿越凡爾賽宮、羅浮宮 以個人造型大破大立寫歷史
本季時裝周在疫情的緊繃感中，由路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）為巴黎時裝周作華麗的壓軸落幕，聚焦2020秋冬季令人目眩神迷的女裝，藝術總監Nicolas Ghesquière寫下一個漂亮的句點。從十七世紀的凡爾賽宮、穿梭當代羅浮宮的時光隧道，磅礡而洗鍊的華服，如句句美好的時光之詩。
不同時代、交錯激盪的「穿越」題材，是編劇的最愛，Nicolas Ghesquière宛如設計領域的編劇，極愛把時空錯置的情節編進時裝之中，2020年秋冬女裝的前導預告，將西洋古典名畫結合路易威登的手袋，巧妙的視覺、時空的對比，讓人引頸期盼大秀發表，而成果也不令人失望，在46套女裝發表完後，徒生意猶未盡之感。
█伸展台如同音樂廳 合唱團團員變身服裝歷史牆
餘韻繞樑的，還有這場大秀氣勢磅礡的佈景，共有200位合唱團團員現場演出，而他們的服裝也是這場大秀的一大看點，如同對照記般，在看台上呼應伸展台的服裝發表。合唱團團員服裝由米蘭拉．坎農諾（Milena Canonero）執掌，高齡74歲的她曾奪得4次奧斯卡最佳服裝設計獎，電影作品包括《凡爾賽拜金女》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》，她也是名導史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）御用設計師，曾參與《發條橘子》戲服設計。
這次路易威登的大秀場景由她設計，將伸展台轉變為音樂廳般，耀眼奪目，200位團員構成了歷史大看台的時光軸線，形塑的200位角色，橫跨十五世紀到1950年代的服裝風格，像是一座時間的圖書館，一冊冊都具有歷史的厚度，整面人牆帶來震撼的視覺張力；演出曲目「Three Hundred and Twenty」為作曲家Woodkid及Bryce Dessner的創作，還包括十七世紀法國作曲家Nicolas de Grigny的作品，以巴洛克的繁複結合當代詩句的精簡，呈現出300多年迥異音樂風格的更迭。
█服裝如同時間之詩 以個人特色為終章
這場大秀的嘉賓包括艾莉西亞薇坎德（alicia-vikander）、蕾雅瑟杜（lea-seydoux）和中田英壽，帶來星光點綴的繽紛。在悠揚的樂章中，Nicolas Ghesquière書寫穿梭時間之詩，運用當代剪裁串連歷史，激盪出另類搭配的風格，從經典邁向新潮，一切大破大立；此外，在服裝細節中，也有動漫角色的神采，勾勒Nicolas Ghesquière無法拋卻的未來感。流暢的運動風單品，搭配宮廷風的刺繡外套；或者是奢華皮草領飾格紋西裝，配襯縐褶科技面料褲裝，將時代交錯展現為時尚態度，也在穿搭的機智與應變中，創造女裝的無限可能性。
因此，顯耀個人特色，是路易威登2020秋冬女裝的核心命題，標示著「人人都能寫下自己的歷史」。配件設計部分，包款融入宮廷風，以皇室的垂簾或抱枕為靈感，運用未來感的光澤金屬打造，成為令人心動的手提包；或是結合路易威登創始年分1854年、LV品牌簡寫和經典Monogram的手袋，則是散發時髦新潮的氣質；來自路易十四高跟鞋的靈感，讓線條俐落的當代短靴有了古典美。當疫情鼓譟蔓延，訴說歷史軌跡的璀璨華服，猶如一線希望的光影，預示著再壞的時間都會過去，終將成就未來追憶的美好年代。
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