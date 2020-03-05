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陰雨天壞心情？學謝金燕拎「泰迪熊傘」俏皮出門！
最近這幾天氣溫驟降、陰雨綿綿，應該讓不少人情緒從艷陽高照瞬間變得有點低落懶散吧？這時候如果能拎把造型可愛的雨傘出門，可能有助提升好心情！
MOSCHINO旗下人氣角色泰迪熊經常出現在品牌的各種設計中，從服裝、包包到手機殼、香水等，都能見到他可愛的身影，就連雨傘的圖案也少不了他。今年春夏，MOSCHINO泰迪熊主題雨傘也有多款新的選擇，像是以插畫感的愛心圖騰搭配穿著白T恤的泰迪熊、或是以熊熊大頭配漸層愛心滿版印花款摺疊傘，傘柄還配有立體的泰迪熊娃娃，超級繽紛俏皮。
而另一款泰迪熊造型直傘，則是直接用立體「熊耳朵」裝飾，帶上街絕對非常搶眼，就連電音女神謝金燕也為之瘋狂，用整身泰迪熊色的毛毛外套搭配，瞬間完美示範減齡時尚。不過帶這把傘出門可能要隨時小心有被偷的風險，因為實在太可愛了！
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