獨／不堪疫情虧損！20年「祥福餐廳」3月11日停業

台北又有一間老餐廳將暫時熄燈落幕！創立已有20餘年歷史的江浙餐廳「祥福餐廳」，近期於官方臉書公告，因疫情嚴重，不堪虧損，將自3月11日後暫停營業。

祥福餐廳鄰近捷運小巨蛋站，佔地約250坪，提供有多道江浙料理、北方點心。除了招牌的鎮江肴蹄、豆眼雞絲等料理之外，寧式鱔糊、軟殼蟹米糕與蔥油餅、鍋貼等菜色點心，亦都是不少人喜愛的人氣商品，店內也提供外帶年菜等服務。2016年時，祥福餐廳在北市府的活動中，被美食家們評選為「台北老味道」的代表名店之一，至今仍是不少民眾聚餐的好去處。在Google地圖上，共有約1,100則評論，平均3.9分。

近日祥福餐廳官方網站公告，「因疫情嚴重，祥福餐廳不堪虧損，3月11日後暫停營業，何日重新營運，再另行告知」。此消息一出，也引起不少老顧客感到不捨。