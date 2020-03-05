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SARS後首次！ 桃機估入境旅客明天跌破萬人

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃園國際機場航班運量走勢圖。圖／黃正聰提供
桃園國際機場航班運量走勢圖。圖／黃正聰提供

新冠肺炎衝擊全國81國，疫情持續擴大中，航空業首當其衝。根據桃機公司預報，明天入境人數僅剩9174人，是繼SARS爆發後，首度跌破萬人。桃機公司說，若日本疫情更加淪陷，預估影響會更加劇。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，根據桃機官網統計，明天桃機單日入境只剩9174人次，是1月29日入境人數6萬9500人次的13.2%，比SARS當時還險峻。

黃正聰說，自1月21日台灣確診首個新冠肺炎病例後，入境旅客數日益減少，跌破萬人的慘況也是預料之中，不過他說，入境旅客急凍也不全然是壞事，畢竟人進來和出去都有風險，當國內對疫情的控制相對良好，反而有助於國旅。

黃正聰說，國人出國每年花費8000億，遠高於來台消費4000億，若守住國內的疫情，讓不能出國的人留在國內玩，產業還可能因禍得福。

桃機定期會將航空公司預報的搭載人數做統整，不過桃機公司坦言，實際入境的旅客都會比預期更低，在228連假時就有顯著差異，因為很多旅客訂了機票結果根本沒來。

至於入境旅客的狀況最慘會是如何，桃機說無法預估，要看整個疫情，但如果日本疫情擴大，預估對整個入境旅客數會有很大的影響。

桃機 疫情 新冠肺炎 SARS

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