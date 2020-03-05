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杜娃、JLO 連蜜雪兒歐巴馬私下都在戴的亞裔設計師珠寶
當紅英國歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）人美有型而且敢穿，她的私服穿搭很有味道，是近來時尚寵兒。除了有份量感的鍊子行項鍊手鍊，她更擅長堆疊配戴滿手的戒指與前衛造型耳環，而她經常配戴的珠寶品牌中，更不乏許多美國的新世代亞裔設計師，是明星潮人最愛。
杜娃日前在夏日炎炎的澳洲出席活動，表演服裝和私服穿搭都配戴了洛杉磯設計師珠寶品牌KATKIM耳環，彷彿手表鍊帶的搶眼設計很受討論。事實上，亞裔設計師Katherine Kim所創的KATKIM，早就深受蕾哈娜、女神卡卡、甚至卡戴珊家族等偏好時尚感珠寶的明星喜愛。
走輕珠寶路線的KATTKIM線條簡約流暢，最受歡迎的耳環、耳扣和戒指往往以出其不意的方式裝飾身體。念平面設計的她，留學英國中央聖馬丁藝術與設計學院時發現自己對珠寶的熱情，轉而開始從事珠寶設計，進而去紐約FIT深造並在紐約創立自己的品牌，後遷往加州洛杉磯。
而在即將發行的《Physical Workout》影音，杜娃手上配戴的戒指則是連蜜雪兒歐巴馬、珍妮佛羅培茲也風靡的亞裔設計師品牌Grace Lee Designs。本來從事金融業的Grace Lee，在2008年因為一買不到纖細的輕珠寶戒指，乾脆自己來做，沒想到大家都問她在哪裡買的，她把作品放上網路，便一路紅到現在。
除了設計別出心裁、擺脫傳統珠寶的包袱，KATTKIM與Grace Lee Designs的珠寶都盡量採用環保和符合道德標準的材質，純手工在地生產製作，對品質規範的要求，也是注重形象的明星名人會納入考量的原因之一。
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