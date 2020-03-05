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KURA CHIKA by PORTER進駐誠品信義 秒殺人氣BE@RBRICK公仔回歸
無懼新冠肺炎的影響，專門銷售日標PORTER包的KURA CHIKA選擇在此刻進駐誠品信義店，除了帶來多款獨家限定款的袋包之外，還有讓粉絲們都要尖叫的PORTER×BE@RBRICK 1000%公仔，也一起報到了！
除了在東區後巷的KURA CHIKA by PORTER台北旗艦店之外，全新的誠品信義據點是品牌在台灣的第四家門市，為了紀念這個里程碑，因此特別在開幕時，推出獨家限定Original Newspaper金色限量款包包。PORTER以1950年代美國派報生的報袋為概念，採用早期報袋雙面使用設計，於袋包的正反兩面使用了不同的PORTRE Logo，包括了經典PORTER織標，並印有亮眼LOGO，搭配牛仔布材質及束口造型，打造出輕便休閒風格，適合日常生活攜帶，更是輕旅行時的最佳選擇。
另外，品牌粉絲應該記憶猶新，在去年底與Medicom Toy合作，將招牌的BE@RBRICK公仔穿上經典TANKER尼龍布料，一曝光時就引起老論話題，上市後更是直接秒殺。不過，為了支持KURA CHIKA by PORTER誠品信義的登場，品牌再次限量推出1000%公仔讓當初沒買到的人，有機會擁有。不只如此，PORTER與Medicom Toy聯手打造全新的「BE@RMUG」庫柏力克熊馬克杯，由日本「美濃燒」製陶老舖所燒製而成，以立體的庫柏力克熊頭像為杯身設計，搭配象徵性的黑橘經典配色，更於杯身後方獨家印製PORTER LOGO，同樣是限量銷售。
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