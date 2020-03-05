快訊

日本「衛生紙之亂」 老掉牙難撲滅的防疫謠言

王子復仇後…星宇3航線慘剩1條 K董怎過這疫關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇富比慈善拍賣 張忠謀夫人張淑芬畫作捐助疾管署防疫

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蘇富比將慈善拍賣龎均《莫內花園》，拍賣落槌價將部份捐贈香港大學李嘉誠醫學院，估價約778萬元起。圖／蘇富比提供
蘇富比將慈善拍賣龎均《莫內花園》，拍賣落槌價將部份捐贈香港大學李嘉誠醫學院，估價約778萬元起。圖／蘇富比提供

新冠肺炎疫情蔓延全球，許多大型活動紛紛延期或取消，其中包括原訂4月初舉辦香港蘇富比（Sotheby’s）的春拍，將延期至4月16日改於紐約上拍。而身為業界龍頭之一得蘇富比也率先宣布，4月16日在紐約舉辦的現代藝術晚間拍賣上，共有三件作品將以慈善拍賣的方式，藏家將捐出全部或部分收益作為兩岸三地抗疫善款，分別為：朱德群《水調歌頭》書法、龎均《莫內花園》，以及張忠謀夫人張淑芬的《希望之源》。其中《水調歌頭》書法及《希望之源》更將以無底價方式起拍，以鼓勵踴躍競標。拍賣預展將於4月4日、5日巡迴至台北，採預約制。

《希望之源》是張淑芬2019年創作的油畫，估價約150萬元（5萬美金）起，委託人將全數捐贈拍賣落槌金額予台灣衛生福利部疾病管制署，作為第一線檢疫工作人員及相關檢疫醫療單位購買必需補給及營養品的善款。朱德群書法作品《水調歌頭》是由朱德群夫人董景昭女士及Nelombos畫廊共同捐出，估價約114萬元（3.8萬美金）起，落槌價將全數捐贈韓紅愛心慈善基金會之「韓紅愛心馳援武漢」，協助最受疫情重創的前線地區。龎均2009年雙聯屏油畫《莫內花園》，估價約788萬元（26萬美金）起，拍賣落槌價將部份捐贈香港大學李嘉誠醫學院有關新冠肺炎之研究工作。

蘇富比將慈善拍賣張淑芬《希望之源》，落槌價將全數捐贈台灣衛生福利部疾病管制署防疫，估價約150萬元起。圖／蘇富比提供
蘇富比將慈善拍賣張淑芬《希望之源》，落槌價將全數捐贈台灣衛生福利部疾病管制署防疫，估價約150萬元起。圖／蘇富比提供
蘇富比將慈善拍賣朱德群《水調歌頭》書法，落槌價將全數捐贈韓紅愛心慈善基金會之「韓紅愛心馳援武漢」，估價約114萬元起。圖／蘇富比提供
蘇富比將慈善拍賣朱德群《水調歌頭》書法，落槌價將全數捐贈韓紅愛心慈善基金會之「韓紅愛心馳援武漢」，估價約114萬元起。圖／蘇富比提供

新冠肺炎 疫情 香港

延伸閱讀

醫療體系卓越 芬蘭國會議員讚台灣防疫

張忠謀夫人畫作登紐約蘇富比 拍賣所得捐疾管署抗疫

張淑芬畫作再上拍場 落槌價將全數捐贈疾管署

疾管署今起設熱顯像儀 陳時中：無症狀是更嚴格考驗

相關新聞

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

蘇富比慈善拍賣 張忠謀夫人張淑芬畫作捐助疾管署防疫

新冠肺炎疫情蔓延全球，許多大型活動紛紛延期或取消，其中包括原訂4月初舉辦香港蘇富比（Sotheby’s）的春拍，將延期至...

史上第一次！威尼斯建築雙年展宣布延期至8月 展期砍半

義大利成為新冠肺炎重災區，繼取消威尼斯嘉年華後，原本預定5月23日舉辦的2020威尼斯建築雙年展也宣布延期。威尼斯建築雙...

有行旅邀你訪魔幻摩洛哥

作家三毛筆下的撒哈拉沙漠，讓許多人對北非摩洛哥懷抱浪漫憧憬。「我對你的思念如同撒哈拉沙漠的星星一樣」，這樣的情話，只有去過摩洛哥的人才懂有多美。

獨／粵菜名店「十二粵」熄燈？員工爆：2月開始大裁員

難道又有名店熄燈？位於台北101內的粵菜餐廳「十二粵」，近期傳出已經歇業的消息，令許多饕客訝異。儘管目前尚未有官方正式公...

銘刻回憶 積家品牌好友 以Reverso見證珍貴時光一瞬

人的一生中總有些重要時刻或特殊回憶，需要被記錄、需要被見證。日記或筆記本在過去無疑是見證時光的實體見證，但其實將之留諸於...

買1送1！金子半之助推出「繼光香香雞天丼」 還有4款新菜

來台已5年的日本天丼「金子半之助」，即日起大幅度調整菜單，更與繼光香香雞合作，新推出「香香雞天丼」，另還有天婦羅與生魚片...

iPhone 11夜間攝影賽得獎者出爐 印度攝影師照片超迷幻

蘋果今年1月於網路上推出的「iPhone 11官方夜間攝影大賽」，短時間內收到世界各地iPhone攝影師的數千份參賽作品...

捧不紅的「景甜」臉上卻散發女神光！靠洗臉5步驟養肌

曾被稱為「宇宙捧不紅」的大陸女星「景甜」，被說是實力派的霸屏女王，但她已經31歲，臉上卻仍看不出皺紋，還有甜美的高顏值，...

巴黎時裝周 / MiuMiu 古怪奇趣 叛逆奔放

多數人都喜歡看電影，也熱愛時裝。而這回Miu Miu則把時裝秀大手筆改造成一場帶點古怪奇趣但可愛十足的觀影體驗。設計團隊...

有些事就該讓「專業」的來！CITIZEN全新超級鈦飛行表曝光

大家都知道，要培養一位機師無論是駕馭客機還是貨機，抑或是開戰鬥機翱翔天際的飛官，都需要扎實而且漫長的訓練養成。所以伴隨他...

5大電信「三星S20旗艦系列」獨家機型、購機優惠看這裡

三星旗艦手機Samsung Galaxy S20 5G系列即將於3月10日中午12點起開放預購登記，3月20日正式上市，...

熱門新聞

麥當勞雞肉廣告惹議 養雞協會發文要求修正

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

阿中部長好神 台灣防疫作為躍上國際別忘這張卡

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵

醫師大讚台灣口罩制度領先WHO一個月 特別這件事超有感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。