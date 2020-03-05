蘇富比慈善拍賣 張忠謀夫人張淑芬畫作捐助疾管署防疫

新冠肺炎疫情蔓延全球，許多大型活動紛紛延期或取消，其中包括原訂4月初舉辦香港蘇富比（Sotheby’s）的春拍，將延期至4月16日改於紐約上拍。而身為業界龍頭之一得蘇富比也率先宣布，4月16日在紐約舉辦的現代藝術晚間拍賣上，共有三件作品將以慈善拍賣的方式，藏家將捐出全部或部分收益作為兩岸三地抗疫善款，分別為：朱德群《水調歌頭》書法、龎均《莫內花園》，以及張忠謀夫人張淑芬的《希望之源》。其中《水調歌頭》書法及《希望之源》更將以無底價方式起拍，以鼓勵踴躍競標。拍賣預展將於4月4日、5日巡迴至台北，採預約制。

《希望之源》是張淑芬2019年創作的油畫，估價約150萬元（5萬美金）起，委託人將全數捐贈拍賣落槌金額予台灣衛生福利部疾病管制署，作為第一線檢疫工作人員及相關檢疫醫療單位購買必需補給及營養品的善款。朱德群書法作品《水調歌頭》是由朱德群夫人董景昭女士及Nelombos畫廊共同捐出，估價約114萬元（3.8萬美金）起，落槌價將全數捐贈韓紅愛心慈善基金會之「韓紅愛心馳援武漢」，協助最受疫情重創的前線地區。龎均2009年雙聯屏油畫《莫內花園》，估價約788萬元（26萬美金）起，拍賣落槌價將部份捐贈香港大學李嘉誠醫學院有關新冠肺炎之研究工作。 蘇富比將慈善拍賣張淑芬《希望之源》，落槌價將全數捐贈台灣衛生福利部疾病管制署防疫，估價約150萬元起。圖／蘇富比提供 蘇富比將慈善拍賣朱德群《水調歌頭》書法，落槌價將全數捐贈韓紅愛心慈善基金會之「韓紅愛心馳援武漢」，估價約114萬元起。圖／蘇富比提供