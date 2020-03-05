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史上第一次！威尼斯建築雙年展宣布延期至8月 展期砍半
義大利成為新冠肺炎重災區，繼取消威尼斯嘉年華後，原本預定5月23日舉辦的2020威尼斯建築雙年展也宣布延期。威尼斯建築雙年展官方網站4日貼出延期公告，表示第17屆威尼斯建築雙年展將延至8月29日開幕。這也是威尼斯建築雙年展舉辦17屆以來首次因天災延期。
主辦單位表示，該展原定5月23日開幕，展至11月29日。如今將延至8月29日開幕，但還是展至11月29日。也就是原本6個月的展期將縮短只剩三個月，只有原定的一半。
不過， 2012年前的威尼斯建築雙年展也是在8月底舉辦，幾年前為了跟威尼斯藝術雙年展展統一日期、並和9月的威尼斯影展錯開，才改成5月中旬舉辦，並把展期加長近一倍。此次的新冠肺炎只是將威尼斯建築雙年展推回以前的日期與展期長度。
主辦單位表示，本屆威尼斯建築雙年展有60多個國家參展。但近來許多國家向策展人Hashim Sarkis反映無法如期參加，為了維持威尼斯建築雙年展作為國際第一大建築展的完整性，因此決定延期，讓原訂參加的國家都不會缺席此一盛會。而九月也是威尼斯影展開幕的時刻，兩大展可以互相輝映，更添文化氣息。
威尼斯建築雙年展是世界第一大展，本屆有60國參加，台灣也以「台灣郊遊」為名打造台灣館參展，建築師黃聲遠則受邀參加本屆建築雙年展的主展館。
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