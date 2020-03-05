聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上第一次！威尼斯建築雙年展宣布延期至8月 展期砍半

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
威尼斯建築雙年展官方網站宣布延期消息。圖片取自網站
威尼斯建築雙年展官方網站宣布延期消息。圖片取自網站

義大利成為新冠肺炎重災區，繼取消威尼斯嘉年華後，原本預定5月23日舉辦的2020威尼斯建築雙年展也宣布延期。威尼斯建築雙年展官方網站4日貼出延期公告，表示第17屆威尼斯建築雙年展將延至8月29日開幕。這也是威尼斯建築雙年展舉辦17屆以來首次因天災延期。

主辦單位表示，該展原定5月23日開幕，展至11月29日。如今將延至8月29日開幕，但還是展至11月29日。也就是原本6個月的展期將縮短只剩三個月，只有原定的一半。

不過， 2012年前的威尼斯建築雙年展也是在8月底舉辦，幾年前為了跟威尼斯藝術雙年展展統一日期、並和9月的威尼斯影展錯開，才改成5月中旬舉辦，並把展期加長近一倍。此次的新冠肺炎只是將威尼斯建築雙年展推回以前的日期與展期長度。

主辦單位表示，本屆威尼斯建築雙年展有60多個國家參展。但近來許多國家向策展人Hashim Sarkis反映無法如期參加，為了維持威尼斯建築雙年展作為國際第一大建築展的完整性，因此決定延期，讓原訂參加的國家都不會缺席此一盛會。而九月也是威尼斯影展開幕的時刻，兩大展可以互相輝映，更添文化氣息。

威尼斯建築雙年展是世界第一大展，本屆有60國參加，台灣也以「台灣郊遊」為名打造台灣館參展，建築師黃聲遠則受邀參加本屆建築雙年展的主展館。

參展2020威尼斯建築雙年展的台灣館作品「台灣郊遊」。記者陳宛茜/攝影
參展2020威尼斯建築雙年展的台灣館作品「台灣郊遊」。記者陳宛茜/攝影
威尼斯建築雙年展是世界第一大建築展，台灣從2000年起參加。記者陳宛茜/攝影
威尼斯建築雙年展是世界第一大建築展，台灣從2000年起參加。記者陳宛茜/攝影

威尼斯建築雙年展 新冠肺炎 義大利

延伸閱讀

納稅人遭隔離 可延後繳稅

研究：微信早已開始過濾有新冠肺炎的關鍵字

看不見的大宅院 滿滿宜蘭美學

台東布農族鄉運 退伍軍人大展體能戰技

相關新聞

捧不紅的「景甜」臉上卻散發女神光！靠洗臉5步驟養肌

曾被稱為「宇宙捧不紅」的大陸女星「景甜」，被說是實力派的霸屏女王，但她已經31歲，臉上卻仍看不出皺紋，還有甜美的高顏值，...

巴黎時裝周 / MiuMiu 古怪奇趣 叛逆奔放

多數人都喜歡看電影，也熱愛時裝。而這回Miu Miu則把時裝秀大手筆改造成一場帶點古怪奇趣但可愛十足的觀影體驗。設計團隊...

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

史上第一次！威尼斯建築雙年展宣布延期至8月 展期砍半

義大利成為新冠肺炎重災區，繼取消威尼斯嘉年華後，原本預定5月23日舉辦的2020威尼斯建築雙年展也宣布延期。威尼斯建築雙...

有行旅邀你訪魔幻摩洛哥

作家三毛筆下的撒哈拉沙漠，讓許多人對北非摩洛哥懷抱浪漫憧憬。「我對你的思念如同撒哈拉沙漠的星星一樣」，這樣的情話，只有去過摩洛哥的人才懂有多美。

獨／粵菜名店「十二粵」熄燈？員工爆：2月開始大裁員

難道又有名店熄燈？位於台北101內的粵菜餐廳「十二粵」，近期傳出已經歇業的消息，令許多饕客訝異。儘管目前尚未有官方正式公...

銘刻回憶 積家品牌好友 以Reverso見證珍貴時光一瞬

人的一生中總有些重要時刻或特殊回憶，需要被記錄、需要被見證。日記或筆記本在過去無疑是見證時光的實體見證，但其實將之留諸於...

買1送1！金子半之助推出「繼光香香雞天丼」 還有4款新菜

來台已5年的日本天丼「金子半之助」，即日起大幅度調整菜單，更與繼光香香雞合作，新推出「香香雞天丼」，另還有天婦羅與生魚片...

iPhone 11夜間攝影賽得獎者出爐 印度攝影師照片超迷幻

蘋果今年1月於網路上推出的「iPhone 11官方夜間攝影大賽」，短時間內收到世界各地iPhone攝影師的數千份參賽作品...

有些事就該讓「專業」的來！CITIZEN全新超級鈦飛行表曝光

大家都知道，要培養一位機師無論是駕馭客機還是貨機，抑或是開戰鬥機翱翔天際的飛官，都需要扎實而且漫長的訓練養成。所以伴隨他...

5大電信「三星S20旗艦系列」獨家機型、購機優惠看這裡

三星旗艦手機Samsung Galaxy S20 5G系列即將於3月10日中午12點起開放預購登記，3月20日正式上市，...

30年麻辣湯底醃牛排！開丼×鼎旺「麻辣鍋燒肉丼」登場

連鎖丼飯「開丼」與老字號麻辣鍋「鼎旺」攜手合作，自3月5日起，限時於指定門市推出「辛日出燒肉井」與「辛骰子菲力丼」等3款...

熱門新聞

未來一周乍暖還寒 吳德榮：尤其周六起一日一變

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

麥當勞雞肉廣告惹議 養雞協會發文要求修正

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

阿中部長好神 台灣防疫作為躍上國際別忘這張卡

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。