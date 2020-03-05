獨／粵菜名店「十二粵」熄燈？員工爆：2月開始大裁員

難道又有名店熄燈？位於台北101內的粵菜餐廳「十二粵」，近期傳出已經歇業的消息，令許多饕客訝異。儘管目前尚未有官方正式公告，無法確認真實性，但有員工透露，自2月中旬開始，十二粵就已經開始持續進行規模性裁員，包含多名主管皆已被資遣。

「十二粵」乃是澳門佳景餐飲集團來台插旗成立的粵菜餐廳，自2018年底開始試營運，店內主打傳統精緻的粵菜料理，開幕時號召譚燕棠、徐孫孝、李萬祺等香港資深名廚坐鎮，供應提供十二粵蝦餃皇、原隻鮑魚燒賣等港式點心，還有多款時令養生湯品，亦有蜜汁叉燒、招牌燒鵝等港式燒味。2019年底，店內還以粵菜中極具代表性的「順德菜」為主軸，推出砵仔焗魚腸、蝦籽紅燒魚腐、大良炸鮮奶等一系列順德料理。

十二粵所隸屬的佳景集團，創立於1984年，是澳門最大的餐飲集團，旗下品牌囊括粵菜、日本料理、義大利菜、滬菜等等不同菜系。但是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，自2月28日起，旗下就有11間餐廳暫停營業直至另行通知，其中包括位於威尼斯人酒店內的百味坊、巴黎人內的華夏上館等餐廳。