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獨／粵菜名店「十二粵」熄燈？員工爆：2月開始大裁員

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
十二粵以精緻粵菜為主，過去也曾推出一系列順德菜料理。記者陳睿中／攝影
十二粵以精緻粵菜為主，過去也曾推出一系列順德菜料理。記者陳睿中／攝影

難道又有名店熄燈？位於台北101內的粵菜餐廳「十二粵」，近期傳出已經歇業的消息，令許多饕客訝異。儘管目前尚未有官方正式公告，無法確認真實性，但有員工透露，自2月中旬開始，十二粵就已經開始持續進行規模性裁員，包含多名主管皆已被資遣

「十二粵」乃是澳門佳景餐飲集團來台插旗成立的粵菜餐廳，自2018年底開始試營運，店內主打傳統精緻的粵菜料理，開幕時號召譚燕棠、徐孫孝、李萬祺等香港資深名廚坐鎮，供應提供十二粵蝦餃皇、原隻鮑魚燒賣等港式點心，還有多款時令養生湯品，亦有蜜汁叉燒、招牌燒鵝等港式燒味。2019年底，店內還以粵菜中極具代表性的「順德菜」為主軸，推出砵仔焗魚腸、蝦籽紅燒魚腐、大良炸鮮奶等一系列順德料理。

十二粵所隸屬的佳景集團，創立於1984年，是澳門最大的餐飲集團，旗下品牌囊括粵菜、日本料理、義大利菜、滬菜等等不同菜系。但是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，自2月28日起，旗下就有11間餐廳暫停營業直至另行通知，其中包括位於威尼斯人酒店內的百味坊、巴黎人內的華夏上館等餐廳。

台灣的十二粵，在2月26日宣告將於3月2日起調整營業時間，平日也暫不供應下午茶，但坊間傳出現已悄悄停業。離職員工透露，約從2月中旬開始，就已經有多名員工陸續接到資遣通知，包含多名主管也名列其中，但不清楚目前實際營運狀況與計畫。十二粵是否已經悄悄熄燈，或只是短暫休息？需待上班時段再行確認。

位於台北101內的十二粵，驚傳已經熄燈。圖／取自十二粵 Canton12粉絲頁
位於台北101內的十二粵，驚傳已經熄燈。圖／取自十二粵 Canton12粉絲頁

澳門 資遣 義大利

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