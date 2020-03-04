銘刻回憶 積家品牌好友 以Reverso見證珍貴時光一瞬
人的一生中總有些重要時刻或特殊回憶，需要被記錄、需要被見證。日記或筆記本在過去無疑是見證時光的實體見證，但其實將之留諸於一深刻事物之上，也能坐收銘記之用。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）邀請到多位品牌好友，除親身體驗客製REVERSO翻轉系列腕表，同時也分享那些他們生命中的珍貴一瞬。
像是曾演出電影「爭寵」（THE FAVOURITE）、「變種特攻」（X-MEN）的英國男演員尼可拉斯霍特（NICHOLAS HOULT）選擇將兒子姓名首字母的雕刻在腕表之上，除了象徵家庭情感的緊密連結，也決心有朝一日將這枚腕表傳世傳家；曾於2019年參加日內瓦鐘表沙龍的亞曼達·塞佛瑞（AMANDA SEYFRIED），在腕表上將十年前從動物收容所領養的澳洲牧羊犬身影巧妙留存，「FINN一直是我的良伴，總是無條件地支持我...戴上刻有他的小臉在背面的腕錶，表背每天緊貼著我的皮膚，讓我時刻記得我們之間的相遇是多麼的特別。」
1931年問世的積家Reverso系列，最早因馬球運動需要保護腕表，因而設計出可翻轉式的特殊結構。而空白表背此後因而成為創意的畫布，或假以雕刻、或飾以彩繪琺瑯，衍生無限可能；而這項服務並適用於所有金屬的REVERSO翻轉系列腕表，無論全新或二手，擁有者都能在購買時或日後委託工坊進行雕刻或量身訂製，將動人的難忘時光，就此定錨腕間。
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