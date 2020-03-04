銘刻回憶 積家品牌好友 以Reverso見證珍貴時光一瞬

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
亞曼達·塞佛瑞（AMANDA SEYFRIED）將心愛的牧羊犬藏在表殼一側，也有賴積家工坊的工匠大師巧手。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
亞曼達·塞佛瑞（AMANDA SEYFRIED）將心愛的牧羊犬藏在表殼一側，也有賴積家工坊的工匠大師巧手。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

人的一生中總有些重要時刻或特殊回憶，需要被記錄、需要被見證。日記或筆記本在過去無疑是見證時光的實體見證，但其實將之留諸於一深刻事物之上，也能坐收銘記之用。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）邀請到多位品牌好友，除親身體驗客製REVERSO翻轉系列腕表，同時也分享那些他們生命中的珍貴一瞬。

像是曾演出電影「爭寵」（THE FAVOURITE）、「變種特攻」（X-MEN）的英國男演員尼可拉斯霍特（NICHOLAS HOULT）選擇將兒子姓名首字母的雕刻在腕表之上，除了象徵家庭情感的緊密連結，也決心有朝一日將這枚腕表傳世傳家；曾於2019年參加日內瓦鐘表沙龍的亞曼達·塞佛瑞（AMANDA SEYFRIED），在腕表上將十年前從動物收容所領養的澳洲牧羊犬身影巧妙留存，「FINN一直是我的良伴，總是無條件地支持我...戴上刻有他的小臉在背面的腕錶，表背每天緊貼著我的皮膚，讓我時刻記得我們之間的相遇是多麼的特別。」

1931年問世的積家Reverso系列，最早因馬球運動需要保護腕表，因而設計出可翻轉式的特殊結構。而空白表背此後因而成為創意的畫布，或假以雕刻、或飾以彩繪琺瑯，衍生無限可能；而這項服務並適用於所有金屬的REVERSO翻轉系列腕表，無論全新或二手，擁有者都能在購買時或日後委託工坊進行雕刻或量身訂製，將動人的難忘時光，就此定錨腕間。

問世於1931年的積家Reverso表款，以其長方形、可翻轉的表殼，獨樹一格。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
問世於1931年的積家Reverso表款，以其長方形、可翻轉的表殼，獨樹一格。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
曾演出電影「變種特攻」（X-MEN）的英國男演員尼可拉斯霍特（NICHOLAS HOULT）選擇將兒子姓名首字母雕刻在腕表之上，強調家族親情的緊密連結。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
曾演出電影「變種特攻」（X-MEN）的英國男演員尼可拉斯霍特（NICHOLAS HOULT）選擇將兒子姓名首字母雕刻在腕表之上，強調家族親情的緊密連結。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
可翻轉的表殼，從初始的保護用意、演變成今日多樣化的客製細節。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
可翻轉的表殼，從初始的保護用意、演變成今日多樣化的客製細節。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
從肖像圖案翻刻至表殼之上，需要精緻與純熟手藝。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
從肖像圖案翻刻至表殼之上，需要精緻與純熟手藝。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

腕表 品牌

延伸閱讀

有些事就該讓「專業」的來！CITIZEN全新超級鈦飛行表曝光

無懼疫情參展Geneva Day 獨立製表品牌小解密

菲董手戴千萬腕表 RICHARD MILLE藍寶石水晶展潮味

野性力量炸烈 美式肌肉跑車風腕表 強悍上陸

相關新聞

捧不紅的「景甜」臉上卻散發女神光！靠洗臉5步驟養肌

曾被稱為「宇宙捧不紅」的大陸女星「景甜」，被說是實力派的霸屏女王，但她已經31歲，臉上卻仍看不出皺紋，還有甜美的高顏值，...

巴黎時裝周 / MiuMiu 古怪奇趣 叛逆奔放

多數人都喜歡看電影，也熱愛時裝。而這回Miu Miu則把時裝秀大手筆改造成一場帶點古怪奇趣但可愛十足的觀影體驗。設計團隊...

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

銘刻回憶 積家品牌好友 以Reverso見證珍貴時光一瞬

人的一生中總有些重要時刻或特殊回憶，需要被記錄、需要被見證。日記或筆記本在過去無疑是見證時光的實體見證，但其實將之留諸於...

買1送1！金子半之助推出「繼光香香雞天丼」 還有4款新菜

來台已5年的日本天丼「金子半之助」，即日起大幅度調整菜單，更與繼光香香雞合作，新推出「香香雞天丼」，另還有天婦羅與生魚片...

iPhone 11夜間攝影賽得獎者出爐 印度攝影師照片超迷幻

蘋果今年1月於網路上推出的「iPhone 11官方夜間攝影大賽」，短時間內收到世界各地iPhone攝影師的數千份參賽作品...

有些事就該讓「專業」的來！CITIZEN全新超級鈦飛行表曝光

大家都知道，要培養一位機師無論是駕馭客機還是貨機，抑或是開戰鬥機翱翔天際的飛官，都需要扎實而且漫長的訓練養成。所以伴隨他...

5大電信「三星S20旗艦系列」獨家機型、購機優惠看這裡

三星旗艦手機Samsung Galaxy S20 5G系列即將於3月10日中午12點起開放預購登記，3月20日正式上市，...

30年麻辣湯底醃牛排！開丼×鼎旺「麻辣鍋燒肉丼」登場

連鎖丼飯「開丼」與老字號麻辣鍋「鼎旺」攜手合作，自3月5日起，限時於指定門市推出「辛日出燒肉井」與「辛骰子菲力丼」等3款...

FENDI熊貓娃娃快閃來台北囉 肚子圓滾滾真是超可愛

FENDI微風廣場精品店推出熊貓玩偶FENDIDI夾娃娃機快閃，自3月5日起至31日止，凡於店內購滿指定金額，即可有機會...

粉紅斜紋軟呢AirPods包！香奈兒秋冬勸敗包款大盤點

香奈兒2020秋冬大秀昨日落幕，這次秀上雖然維持藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）雋永細膩的實穿設計風格...

鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵

台南美食就是超級狂，茶飲店端出海鮮料理也是很正常的事情啊。曾推出風靡IG的超浮誇小卷麵的台南「金三益茶飲」，吸引部落客前...

熱門新聞

未來一周乍暖還寒 吳德榮：尤其周六起一日一變

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

麥當勞雞肉廣告惹議 養雞協會發文要求修正

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

阿中部長好神 台灣防疫作為躍上國際別忘這張卡

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。