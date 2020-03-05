有行旅邀你訪魔幻摩洛哥

經濟日報 / 台北訊

作家三毛筆下的撒哈拉沙漠，讓許多人對北非摩洛哥懷抱浪漫憧憬。「我對你的思念如同撒哈拉沙漠的星星一樣」，這樣的情話，只有去過摩洛哥的人才懂有多美。

聯合報系有行旅今年首度推出「魔幻摩洛哥」頂級之旅，有別於坊間行程的走馬看花，將由摩洛哥達人唐宏安帶路，讓旅人體驗摩洛哥的奢華生活。

摩洛哥是一個所有色彩都用上的國度，有「藍色」的舍夫沙萬、「紅城」馬拉喀什、「金色」的撒哈拉沙漠、「紅磚城」艾本哈杜、「彩色」菲斯及「白色」卡薩布蘭加，即使是日用品都像是彩色調色盤。

摩洛哥曾被西班牙與法國殖民，有很濃的歐洲文化，雖地處非洲，卻像歐洲國家，多樣化的地貌與人文風情，成為「英倫情人」、「北非諜影」等電影取景處。

行程中將跟著主廚做出一整桌在地佳餚，騎著駱駝走入沙漠，探訪遊牧民族柏柏爾人生活，品嘗柏柏爾披薩，入住著名的奢華帳篷營區，夜晚則在星星陪伴下度過撒哈拉之夜。最在地的住宿當然也不能錯過，將安排入住摩洛哥傳統庭園住宅Raid，在檸檬樹下、泳池畔喝壺薄荷茶。

另外，也將深入馬拉喀什、參觀最美宮殿與最壯觀的夜市，走訪最美村莊艾本哈杜；同時近距離接觸世界奇觀──羊上樹。「魔幻摩洛哥深度15日遊」9月14日出發，名額有限，報名或洽詢詳細旅程請電02-8643-3517、8643-3581，或瀏覽有行旅官網。

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