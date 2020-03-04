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買1送1！金子半之助推出「繼光香香雞天丼」 還有4款新菜

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
炙燒鮭魚丼，以6片炙燒鮭魚腹肉與背肉為主角，每份350元。圖／金子半之助提供
炙燒鮭魚丼，以6片炙燒鮭魚腹肉與背肉為主角，每份350元。圖／金子半之助提供

來台已5年的日本天丼「金子半之助」，即日起大幅度調整菜單，更與繼光香香雞合作，新推出「香香雞天丼」，另還有天婦羅與生魚片定食、稻庭風烏龍麵定食等5款台灣獨家產品。為慶祝新菜上市，至3月8日前，可享主餐買1送1，消費滿500元，再加贈200元優惠券。

本次金子半之助所推出的新菜，乃是社長金子真也專為台灣消費者的喜好，量身定做而成。首度跨品牌合作，與繼光香香雞攜手推出的「香香雞天丼」，歷時三年研發，擁有鮮明的台灣特色。不同於平日供應的帶骨雞胸肉，而是改選用無骨嫩雞腿肉製作，再搭配金子半之助的特製醬汁，每份售價280元。

新菜單中，也首度新增雙主餐的「雙饗系列」。其中「天婦羅與生魚片定食」，可以品嚐到職人的天婦羅拼盤，還有5片厚切鮭魚生魚片，同時享受香酥與軟嫩的雙重滋味，每份450元。「天婦羅與壽喜燒定食」，則有翼板牛肉的壽喜燒搭配天婦羅拼盤，每套售價410元。本次也改良過去推出的麵食套餐，設計「稻庭風烏龍麵定食」，以稻庭烏龍麵搭配天婦羅拼盤，並有冷麵、熱麵等選擇，售價各為350、360元。另外還有「炙燒鮭魚丼」，以6片炙燒鮭魚腹肉與背肉為主角，炙燒至半熟後上桌，每份350元。

為慶祝新菜單上市，即日起至3月8日期間，兩人同行可享主餐買1送1的優惠（以價高者計算），每日每店限量30組。另外即日起至3月29日期間，加入官方app會員，消費滿500元，即可贈送200元電子抵用券。

金子半之助與繼光香香雞合作，推出「香香雞天丼」，280元。圖／金子半之助提供
金子半之助與繼光香香雞合作，推出「香香雞天丼」，280元。圖／金子半之助提供
「天婦羅與壽喜燒定食」以翼板牛肉的壽喜燒搭配天婦羅拼盤，每套410元。圖／金子半之助提供
「天婦羅與壽喜燒定食」以翼板牛肉的壽喜燒搭配天婦羅拼盤，每套410元。圖／金子半之助提供
天婦羅與生魚片定食，每份450元。圖／金子半之助提供
天婦羅與生魚片定食，每份450元。圖／金子半之助提供

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